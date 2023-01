Wiek emerytalny a bardzo niska emerytura. „Sorry, musisz pracować dłużej”

Wiek emerytalny wciąż budzi w Polakach ogromne emocje. „Solidarność” przekonywała, że nie powinniśmy „pracować aż do śmierci” i zapostulowała wprowadzenie emerytur stażowych. 44,8 procent Polaków uważa, że wiek emerytalny należałoby obniżyć - wynika z sondaży Radia ZET. W Turcji na pół roku przed wyborami taki postulat został spełniony, czy możliwe jest powtórzenie takiego scenariusza w Polsce? O ewentualne zmiany w wieku emerytalnym Bogdan Rymanowski zapytał w „Gościu Radia ZET” Radosława Sikorskiego, eurodeputowanego z PO.

Wiek emerytalny. „Trzeba dać ludziom wybór”

Obniżenie wieku emerytalnego obniżyło też emerytury. Przypomniał to Radosław Sikorski, a w podcaście „Biznes. Między wierszami” podkreślał dr Tomasz Lasocki, wyjaśniając, że większość obecnych 30-40-latków czeka emerytura minimalna. Ekspert wyliczył, ile do wypłaty z ZUS będą mogły dodać środki oszczędzane w ramach PPK.

Sikorski został zapytany przez Bogdana Rymanowskiego, czy wiek emerytalny powinien zostać podwyższony, czy też obniżony. - Ja się dziwię, że PiS obniżył wiek emerytalny, po tym, jak my zapłaciliśmy już olbrzymią cenę polityczną za jego podwyższenie i zrównanie - odpowiedział.

Prowadzący „Gościa Radia ZET” zauważył, że PiS zapowiedział obniżenie wieku emerytalnego i „nie mógł inaczej zrobić”. Sikorski zripostował, że „nawarzyli piwa, a teraz się dziwią, że muszą je wypić”.

- To było niemądre. My jesteśmy nauczeni tym doświadczeniem, Tusk mówił publicznie, że to był błąd, bo są różne zawody, różne sytuacje i różne preferencje, i że w przyszłości trzeba po prostu ludziom zostawić wolny wybór - stwierdził Sikorski.

- Trzeba dać ludziom wybór, ale także i bardzo jasną informację: jak pójdziesz na emeryturę w wieku 55 lat, to na będzie bardzo niska; jak chcesz mieć wyższą, to sorry, musisz pracować trochę dłużej – powiedział Radosław Sikorski, podkreślając, że to jego opinia.

