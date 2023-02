Wiek emerytalny coraz większą fikcją. „Jedynie 62 procent osób przeszło na emeryturę”

Wiek emerytalny stał się w Polsce gorącym tematem na długo przed oficjalnym rozpoczęciem tegorocznej kampanii wyborczej. Rząd zaczął się chwalić, że obniżył wiek emerytalny, eksperci przypomnieli jednak, że zaczął go już efektywnie podnosić, do czego zresztą zobowiązał się w Krajowym Planie Odbudowy. - Nikogo nie obrażając, mamy do czynienia trochę z takim rozdwojeniem jaźni – stwierdził w rozmowie z RadioZET.pl dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego. Twarde dowody na to, że efektywny wiek emerytalny wzrósł, przedstawiła prezes ZUS Gertruda Uścińska.

Wiek emerytalny efektywnie rośnie. 38 procent nie kończy od razu pracy

Obniżenie wieku emerytalnego było niedźwiedzią przysługą wyświadczoną przez rząd Polakom – stwierdził dr Kolek w podcaście „Biznes. Między wierszami”. Ekspert wyjaśnił, że z powodu zmian znacznie spadły świadczenia, które wyliczane będą w przyszłości przez ZUS. W nagraniu można usłyszeć także o innych negatywnych skutkach reformy PiS.

Potwierdziła je prezes ZUS, przedstawiając prognozowane skutki dalszego obniżenia wieku emerytalnego poprzez wprowadzenie emerytur stażowych. Uścińska w artykule dla „Akademii Biznesu” money.pl wyjaśniła, że oznaczałoby to „nie tylko pogorszenie sytuacji finansowej FUS i budżetu państwa, ale także: obniżenie wysokości emerytur osób, które z nich skorzystają, zmniejszenie podaży pracy osób w wieku przedemerytalnym oraz skrócenie aktywności zawodowej Polaków”.

Uścińska zastrzegła, że z powodu przewidywanego „pogorszenia struktury demograficznej” w wielu krajach, w tym w Polsce, oraz wydłużaniem trwania życia oraz trwania życia w zdrowiu, „polityki publiczne kształtowane są w kierunku zachęcania do wydłużania aktywności ekonomicznej”.

Prezes ZUS dodała, że skłonność do kontynuowania pracy zawodowej po uzyskaniu prawa przejścia na emeryturę jest w Polsce coraz bardziej widoczna. Dzieje się tak, gdyż „odłożenie decyzji o przejściu na emeryturę o rok może zwiększyć przyszłe świadczenie nawet o 10–15 procent”.

„W 2020 r. jedynie ok. 62 proc. osób przeszło na emeryturę dokładnie w wieku emerytalnym, 25 proc. w ciągu mniej niż roku od jego osiągnięcia, a 13 proc. co najmniej rok po nabyciu uprawnień. Dla porównania w 2017 r. aż 88 proc. osób przeszło na emeryturę dokładnie w wieku emerytalnym, natomiast 8 proc. w ciągu roku, a 4 proc. co najmniej rok po nabyciu uprawnień” – czytamy w artykule Gertrudy Uścińskiej.

RadioZET.pl/money.pl