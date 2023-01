Wiek emerytalny do zmiany? Nowe dane GUS nie pozostawiają złudzeń

Wiek emerytalny zdaniem prawie 45 proc. ankietowanych powinien zostać obniżony – wynika z sondażu przeprowadzonego dla Radia ZET. Eksperci mówią jednak o nadchodzącym kryzysie demograficznym, przez który być może nie unikniemy podwyżki wieku emerytalnego.

Demografia a emerytury. Kto będzie pracował na świadczenia dla seniorów?

W 2022 r. liczba ludności zmniejszyła się o 141 tys. w stosunku do poprzedniego roku. Ubytek ludności był mniejszy niż w 2021 r., ale nadal większy niż przed wybuchem pandemii – poinformował podczas konferencji prasowej prezes GUS Dominik Rozkrut.

Liczba ludności w Polsce na koniec 2022 r. wynosiła 37 mln 767 tys. osób. - Oznacza to, że liczba ludności zmniejszyła się o 141 tys. w stosunku do poprzedniego roku. Spadek utrzymuje się nieprzerwanie od 2012 r., a zwiększenie umieralności, spowodowane pandemią, wyraźnie spotęgowało negatywne tendencje demograficzne – ocenił Rozkrut.

W 2022 r. zanotowaliśmy najmniej urodzeń w okresie powojennym. Szacujemy, że liczba urodzeń wyniosła 305 tys., czyli o 27 tys. mniej niż w ubiegłym roku GUS

W opracowaniu Instytutu Emerytalnego „Demografia – największe wyzwanie dekady” wskazano, że zgodnie z szacunkami w 2050 roku około 1/3 naszego społeczeństwa będą stanowić osoby w wieku powyżej 65. roku życia, a liczba osób pracujących będzie znacząco niższa. „Polska jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie, jest to ostatni moment kiedy powinniśmy rozpocząć przygotowania jak sobie z tym problemem poradzić” – czytamy w opracowaniu.

To problem zarówno dla systemu emerytalnego, jak i rynku pracy. Barbara Socha, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, która wzięła udział w konferencji Konfederacji Lewiatan „Praca 4.0. Przewidzieć jutro – rynek pracy w dobie niepewności” mówiła o zmianach demograficznych, które mają ogromny wpływ na rynek pracy.

- Wśród pracowników przeważają obecnie 40-latkowie z wyżu demograficznego z lat 80-tych. Ale już grupa 20-latków, którzy teraz właśnie wchodzą na rynek, jest już zdecydowanie mniej liczna. To będzie miało wpływ na rynek pracy (…) Jeśli nie rozwiążemy deficytu pracowników, gospodarka nie będzie się szybko rozwijała – powiedziała.

Zdaniem ekspertów z Instytutu Emerytalnego, by zapewnić sobie godne emerytury na jesień życia, niezbędnym może okazać się zatrudnianie cudzoziemców i … zrównanie i podwyższenie wieku emerytalnego. „Konieczne jest wyrównanie i podniesienie wieku emerytalnego do poziomu 67 lat. Powinno to następować stopniowo” – podsumowano. To nie tylko polski, lecz globalny problem.

Przedstawiony przez premier Francji Elisabeth Borne plan podniesienia wieku emerytalnego, z 62 do 64 lat, wywołał protesty związkowców, opozycyjnej lewicy i skrajnej prawicy. Francuzi zapowiedzieli, że wyjdą na ulice protestować przeciwko reformie.

Podwyższenie wieku emerytalnego rozważa także kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Jak podał Deutsche Welle, kanclerz chce doprowadzić do tego, by mniej osób w Niemczech przechodziło na wcześniejszą emeryturę. „Do 2035 roku w Niemczech będzie prawdopodobnie brakować siedmiu milionów wykwalifikowanych pracowników” – czytamy w niemieckiej prasie.

