Wiek emerytalny do zmiany. „Raczej powinniśmy myśleć o jego podwyższeniu”

Wiek emerytalny należy obniżyć – wskazało 44,8 proc. Polaków w ankiecie dla Radia ZET. Obecnie kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni – 65. Zdaniem dr Anny Czarczyńskiej z Katedry Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego wobec możliwości niewypłacalności systemu, obniżka wieku emerytalnego byłaby nieracjonalna.

„Wiek emerytalny należy podwyższać”

- Wiek przechodzenia na emeryturę w Polsce jest jednym z najniższych w Europie. W tej perspektywie oczekiwanie jego dalszego obniżania wydaje się mało racjonalne – oceniła w komentarzu dla PAP dr Anna Czarczyńska.

Ekspertka oceniła, że system repartycyjny, w którym to pracujący odkładają składki i finansują tym samym świadczenia dla seniorów, „jest bliski niewypłacalności”. Wskaźniki demograficzne nie są pod tym względem optymistyczne: rodzi się coraz mniej dzieci, przez co więcej osób będzie odchodzić z rynku pracy, zaś mniej osób będzie na niego wstępować. Słowem: zabraknie rąk do pracy, by sfinansować świadczenia dla coraz to liczniejszej grupy seniorów. Krąg emerytów byłby jeszcze większy, gdyby faktycznie doszło do obniżenia wieku emerytalnego.

- Świadomość ekonomiczna zbliżającej się niewypłacalności systemu repartycyjnego skłania raczej do oczekiwania podwyższeniu wieku przechodzenia na emeryturę. Alternatywa to szybkie, ale głodowe emerytury i konieczność podejmowania pracy - ten trend już widać w rosnącej z roku na rok liczbie pracujących emerytów – podkreśliła ekspertka.

