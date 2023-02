Wiek emerytalny do zmiany? „To mit, że na emeryturę można przejść kiedy się chce”

- Mówi się o tym, że to od nas zależy, kiedy na emeryturę przejdziemy, ale to nie jest tak do końca. Jeśli 90 proc. Polaków idzie na emeryturę zaraz po uzyskaniu uprawnień, to rynek pracy jest tak ukształtowany, że nawet jeśli chcemy dłużej pracować, to z rynku zostaniemy wyrzuceni – mówił dla Wirtualnej Polski dr Tomasz Laskowski.