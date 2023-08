Wiek emerytalny, co do zasady, wynosi 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. W przypadku szczególnych warunków pracy zatrudnieni mogą pięć lat wcześniej otrzymać świadczenie pomostowe i zakończyć aktywność zawodową.

Pomostówki także dla młodszych

Obecnie emerytury pomostowe przysługują tylko tym osobom, które przed 1 stycznia 1999 r. wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Oznacza to, że emerytury pomostowe mają charakter wygasający. Nowelizacja to znosi, co oznacza, że na wcześniejszą emeryturę będą mogli przejść także ci, którzy aktywność zawodową rozpoczęli po 1999 roku.

RadioZET.pl/PAP