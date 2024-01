Wiek emerytalny w Europie. Czy jest równy dla kobiet i mężczyzn?

Wiek emerytalny w Europie kształtuje się pomiędzy 62. a 67. rokiem życia. Czy jest równy dla kobiet i mężczyzn? Kto pracuje najdłużej, a kto najkrócej?

Średni wiek emerytalny w Europie

Wiek emerytalny w Europie to 62-67 lat, a zatem średni wiek emerytalny w Europie wynosi około 65 lat. Najdłużej pracują Duńczycy, Islandczycy i Norwegowie, najkrócej – Grecy, Luksemburczycy i Słoweńcy.

Najniższy wiek emerytalny w Europie (62 lata) mają:

Grecja,

Luksemburg,

Słowenia.

Najwyższy wiek emerytalny w Europie (67 lat) mają:

Dania,

Islandia,

Norwegia.

Wiek emerytalny w Europie rośnie i ta tendencja wydaje się być stała. „Ustawowy wiek emerytalny ma wzrosnąć w trzech piątych krajów OECD. Przyszłe liczby wahają się od 62 lat w Kolumbii, Luksemburgu i Słowenii do 70 lat lub więcej w Danii, Estonii, Włoszech, Holandii i Szwecji” – czytamy w raporcie „Pensions at a Glance 2023: OECD and G20 Indicators”. „Podwyższanie wieku emerytalnego pozostaje powszechną strategią mającą na celu poprawę stabilności finansowej bez obniżania poziomu emerytur” – zauważają autorzy opracowania.

Pojawiły się głosy, że wiek emerytalny nie powinien rosnąć, bo oczekiwana długość życia ostatnio spadła, ale sytuacja ta związana jest wyraźnie z pandemią COVID-19 i jest przejściowa „Oczekiwana długość życia w starszym wieku wzrosła w większości krajów OECD od 2021 r., po spadku średnio o około pół roku w 2020 r.” – wynika z raportu.

Dobrze, powiedzą dociekliwi, ale od 2012 r. wydłużanie się średniej długości życia w wieku 65 lat uległo jednak spowolnieniu: z 1,4 roku na dekadę od połowy lat 90. XX w. do 0,9 roku na dekadę obecnie.

„Czasem mówi się, że wiek emerytalny powinien być powiązany ze zmianami w oczekiwanej długości życia w zdrowiu, a nie ze zmianami w średniej długości życia” – odpowiadają eksperci. Wszak dzisiejszy 60-latek to nie ten sam 60-latek co kilka dekad temu.

Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn w Europie

Jak wskazuje OECD, w ostatnich dwóch latach (2021-2023) nastąpiły liczne zmiany w systemach emerytalnych w Europie. Oto niektóre z nich:

Czechy zaostrzyły uprawnienia do wcześniejszej emerytury (z pięciu do trzech lat przed ustawowym wiekiem emerytalnym). Francja podniosła minimalny wiek emerytalny (z 62 do 64 lat). Słowacja ponownie wprowadziła powiązanie między wiekiem emerytalnym a średnią długością życia, podobnie jak Szwecja. Szwajcaria zdecydowała się na stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego kobiet, stopniowo eliminując i zmniejszając zróżnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

Wychodząc poza Europę: „Tylko Kolumbia, Kostaryka, Węgry, Izrael, Polska i Turcja w 2022 r. nadal utrzymują niższy ustawowy wiek emerytalny dla kobiet niż dla mężczyzn dla osób wchodzących na rynek pracy”.

Źródło: Radio ZET/„Pensions at a Glance 2023: OECD and G20 Indicators”