Wiek emerytalny w praktyce jest wyższy. „60-latkowie rezygnują z pieniędzy z ZUS”

Wiek emerytalny w Polsce to temat, który dzieli społeczeństwo. Związkowcy domagają się emerytur stażowych, które umożliwiłyby zakończenie aktywności zawodowej nawet 50-latkom, zaś ekonomiści ostrzegają: grozi nam kryzys demograficzny, bez dłuższej pracy się nie obejdzie. To ostatnie stanowisko podziela także Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. W stanowisku organizacji czytamy, że rekomendacje dla Polski to stopniowe wyrównanie ustawowego wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet oraz podwyższenie wieku emerytalnego do 67. roku życia.

Wiek emerytalny do zmiany? Seniorzy i tak zostają na rynku pracy

Polska „cieszy” wysoką pozycją w rankingu państw, w których najwcześniej można przechodzić na emeryturę. Z analizy Grupy Progres wynika, że na naszym kontynencie na emeryturę najpóźniej przechodzą Duńczycy, Grecy i Włosi – zarówno kobiety, jak i mężczyźni prawo do tego świadczenia nabywają gdy przekraczają 67 lat. O dwa lata dłużej mają pracować także Francuzi, którzy głośno sprzeciwiają się reformie emerytalnej prezydenta Macrona.

Zwolennicy podniesienia wieku emerytalnego mają twarde argumenty: dane demograficzne wskazują na kurczenie się liczby ludności w wieku produkcyjnym i coraz liczniejsze grono seniorów. Wniosek? Rąk do pracy, a zarazem odprowadzonych do ZUS składek z czasem zacznie brakować, zaś seniorom już za kilkanaście lat grozić będą biedaemerytury. Skutki kryzysu demograficznego łagodzić może dłuższa praca.

„Obecnie na świadczenia jednego emeryta pracują 2 osoby, a jeszcze 5 lat temu były to 4 osoby. Ta sytuacja sprawia, że coraz częściej pojawiają się głosy o konieczności podwyższenia wieku emerytalnego” – czytamy w komunikacie Grupy Progres.

- Jeśli nie chcemy podwyższać wieku emerytalnego, to powinniśmy powiększyć składkę emerytalną. To kwestia umowna. Leci na nas meteoryt kryzysu demograficznego, a obecny rząd manipuluje przekazem, byleby skrytykować opozycję, która zrobiła to, co dziś chce zrobić Macron. Tusk będący pod ścianą przeprosił za słuszną reformę emerytalną, a obecny rząd mówi propagandowo o „pracy do śmierci”, zamiast edukować. Potrzeba nam kampanii informacyjnej, do której rząd powinien się włączyć. Trzeba edukować i podejmować trudne decyzje – mówił gość podcastu „Biznes. Między Wierszami” dr Sławomir Dudek.

Polski rząd nie zamierza jednak wprowadzać zmian w ustawowym wieku emerytalnym, choć namawia do dłuższej aktywności zawodowej. Zachętą ma być m.in. zerowy PIT dla pracujących seniorów. „W grudniu 2022 r. 826,0 tys. osób z ustalonym prawem do emerytury podlegało ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu innego niż bycie emerytem. Spośród tych osób 536,3 tys. podlegało także ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. W ciągu ostatnich ośmiu lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 40 proc.” – czytamy w komunikacie.

Wśród seniorów na rynku pracy najliczniejszą grupę stanowią kobiety – 57,5 proc., a średni wiek pracującego emeryta to 68 lat dla mężczyzn i 66 dla kobiet. Jak wynika z badania Grupy Progres, coraz więcej firm otwiera się na zatrudnianie osób starszych – co piąty pracodawca (22 proc.) deklaruje zwiększenie kadry o seniorów.

- Błędnie zakładamy, że wydajność ludzi spada wraz z wiekiem. Uważamy, że osoby starsze nie są elastyczne, nie nadążają za zmianami, są oporne na nowe technologie, nie chcą się ich uczyć, a jeśli nawet chcą, to pewnie i tak ich nie zrozumieją. Zbyt pewnie przyjmujemy też, że osoby starsze często chorują, a przez to ich dyspozycyjność względem przełożonego znacznie spada i wpływa na pracę całego zespołu. Jest wręcz przeciwnie – zauważyła Magda Dąbrowska, wiceprezes Grupy Progres.

RadioZET.pl/mat.pras