Wiek ochronny przed emeryturą to gwarancja bezpieczeństwa. Kogo obowiązuje?

Wiek ochronny przed emeryturą (okres ochronny) czas, w którym pracownik chroniony jest przed rozwiązaniem umowy o pracę. Nie musi już martwić się o zatrudnienie i o staż emerytalny.

Wiek ochronny przed emeryturą: ile lat?

Wiek ochronny przed emeryturą wynika z przepisów Kodeksu Pracy. Zgodnie z Art. 39. - [Ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym]: „Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku”.

Powszechny wiek emerytalny w Polsce dla kobiet to 60 lat, dla mężczyzn 65 lat. Oznacza to, że generalnie wiek ochronny przed emeryturą to:

56 lat dla kobiet,

61 lat dla mężczyzn.

Są jednak zawody, w których przysługuje obniżony wiek emerytalny. Zgodnie z art. 184 Kodeksu Pracy obniżony wiek emerytalny przysługuje:

osobom zatrudnionym w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,

ubezpieczonym z tytułu działalności twórczej lub artystycznej,

górnikom,

pracownikom kolejowym.

Oznacza to, że np. osoba, która przepracowała 15 lat na stanowisku kaskadera, w obniżony wiek emerytalny wchodzi już w wieku… 41 lat!

Ważne: ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym dotyczy wyłącznie wypowiedzenia, co oznacza, że pracodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy o pracę takiego pracownika bez wypowiedzenia, czyli z winy pracownika (zwolnienie dyscyplinarne) i bez winy pracownika.

Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w trzech sytuacjach:

Pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Pracownik popełnił w czasie trwania umowy o pracę przestępstwo. Pracownik utracił ze swojej winy uprawnienia, które są konieczne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku (np. prawo jazdy).

W niektórych sytuacjach można też rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, pomimo że nie dopuścił się on ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, nie popełnił przestępstwa i nie utracił uprawnień.

Rozwiązanie umowy o pracę bez winy pracownika

Sytuacja, w której z pracownikiem można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia i bez winy pracownika, to nieobecność w pracy jest zbyt długa lub uporczywa:

dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik zatrudniony był krócej niż 6 miesięcy;

dłużej niż łączny okres pobierania z tytułu choroby wynagrodzenia i zasiłku (182 dni lub 270 dni w przypadku gruźlicy) oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik zatrudniony był co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;

jeśli usprawiedliwiona nieobecność w pracy, z innych przyczyn niż wymienione wyżej, trwa dłużej niż 1 miesiąc.

Źródło: Radio ZET/zus.pl/biznes.gov.pl