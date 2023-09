Wielka wygrana Polaka w Eurojackpot. Podano, gdzie zawarto zakład

Wyniki losowania z 12 września w Eurojackpot to: 5, 13, 43, 45, 50 oraz 1 i 10. Organizator loterii poinformował, że w żadnym z 18 europejskich krajów, w których dostępna jest gra, nie trafiono głównej wygranej. Padło za to wiele wygranych niższych stopni – w tym trzeciego stopnia (5+0). W Polsce szczęśliwiec wzbogacił się o 1 960 816,70 zł.

Zakład zawarto metodą chybił trafił w punkcie Lotto przy ulicy Wałowej 1 w Przemyślu w województwie podkarpackim. Jest to już siódma wysoka wygrana w Eurojackpot, jaka padła we wrześniu 2023 roku. Jak pisaliśmy na RadioZET.pl, podczas przedostatniego losowania gracz z Raciborska zgarnął ponad 1,3 mln zł.

Kumulacja w Eurojackpot wciąż rośnie

Kolejna szansa na wygrane w Eurojackpot już w najbliższy piątek (15.09) – kumulacja wynosi 260 mln zł. Natomiast w czwartkowym (14.09) losowaniu Lotto wygrać można 5 mln zł, a w Lotto Plus gwarantowany 1 mln zł.

Zakład w Eurojackpot kosztuje 12,5 zł. Na kuponie należy wybrać 5 liczb z 50 i 2 liczby z 12. Można to zrobić samodzielnie lub zagrać metodą na chybił trafił. Minimalna gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia to aż 10 mln euro, czyli ok. 45 mln złotych. Maksymalna główna wygrana może osiągnąć 120 mln euro.