Wielka wygrana w Lotto. Gracz przez 20 lat będzie dostawał pieniądze

Liczby, które wylosowano w Ekstra Pensji w środę 30 sierpnia to: 7, 12, 16, 19, 21 oraz 4. Jak informuje Totalizator Sportowy, wymarzone zakończenie wakacji zapewnił sobie gracz, który wysłał kupon w punkcie Lotto przy ulicy Porcelitowej 1A w Tułowicach w województwie opolskim. Szczęśliwiec zdecydował się na zawarcie zakładu metodą chybił trafił.

Jak grać w Ekstra Pensję?

W Ekstra Pensji gracze typują 5 z 35 oraz 1 z 4 liczb. Główna wygrana to 5 tys. zł wypłacane co miesiąc przez 20 lat. Stawkę można zwiększać, dzięki czemu główna wygrana może sięgnąć nawet 50 tys. zł miesięcznie przez 20 lat. Ponadto dopłacając złotówkę do zakładu, można zagrać o Ekstra Premię, czyli dodatkowe 100 tys. zł wypłacane od razu. Losowania Ekstra Pensji odbywają się wieczorami, siedem razy w tygodniu.

Kumulacje w Lotto i Eurojackpot

W piątek 1 września gwarantowana pula na główną wygraną w Lotto to 2 mln zł oraz przy zakupie gry z Plusem – także 1 mln zł w Lotto Plus. Z kolei w Eurojackpot do wygrania jest aż 130 mln zł. Totalizator Sportowy przypomina, że w tej grze występuje aż 12 stopni wygranych.