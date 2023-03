Wielka wygrana w Polsce. Szczęśliwiec ustawił się na 20 lat

Liczby wylosowane 12 marca w Ekstra Pensji to: 6, 9, 10, 13, 15 i 3. W niedzielnym losowaniu tej gry szczęście dopisało graczowi, który zawarł zakład w punkcie Lotto przy ulicy Rogera 1 w Zabrzu w woj. śląskim – to już czwarta Ekstra Pensja w tym mieście. Gracz samodzielnie wytypował zwycięskie liczby, dzięki którym przez kolejne 20 lat, każdego miesiąca, będzie otrzymywał 5000 złotych.

Jak grać w Ekstra Pensję?

Aby zagrać o comiesięczną wypłatę w Ekstra Pensji należy wytypować 5 z 35 oraz 1 z 4 liczb. Totalizator Sportowy przypomina, że w Ekstra Pensji można zagrać o jeszcze wyższą miesięczną pensję. Wystarczy zwiększyć stawkę zawartego zakładu od x2 do x5 i x10, aby wziąć udział w losowaniu o nawet 50 tys. zł miesięcznie przez 20 lat.

Kumulacja Lotto i Eurojackpot

Kolejna szansa na zwycięstwo w grach liczbowych Lotto już we wtorek 14 marca. W Eurojackpot do wygrania jest 180 mln zł, a w Lotto – 3 mln zł oraz przy zakupie gry z Plusem – także 1 mln zł w Lotto Plus.

RadioZET.pl