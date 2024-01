Wielkie szczęście w Lotto. Dopłacił złotówkę i został milionerem

Wyniki losowania Lotto Plus z 18 stycznia to: 29, 34, 43, 44, 48 i 49. Nowy Lottomilioner całkowicie zdał się na swoje szczęście i zagrał metodą na chybił trafił. Jego wygrana to równy milion złotych. Pieniądze trafią do gracza ze Szczecina, który zawarł zwycięski zakład w kolekturze przy ulicy 5-go Lipca 16.

W Szczecinie padło do tej pory 26 "szóstek" w Lotto i Lotto Plus. Lokalny rekord wysokości wygranej wynosi 13 180 786,50 zł. Został ustanowiony 24 grudnia 2019 roku w punkcie Lotto przy ulicy Struga 42.

Kiedy kolejne losowania Lotto i Eurojackpot?

20 stycznia kolejna szansa na rozbicie kumulacji. W Lotto do wygrania są 3 mln zł, a w Lotto Plus tradycyjnie 1 mln zł. Z kolei już we wtorek 23 stycznia w grze Eurojackpot można zgarnąć nawet 70 mln zł.

