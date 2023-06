Wielkie wygrane w Lotto. Padły dwie "szóstki" i Ekstra Pensja

Wyniki losowania Lotto z 3 czerwca to: 2, 15, 17, 31, 34, 35. Kumulacja rosła od ośmiu losowań – aż do sobotniego wieczoru, kiedy to padła "szóstka" warta ponad 14 mln złotych. Szczęśliwy kupon został zawarty w punkcie przy ulicy Strzelców Grodzieńskich 9 w Radzyminie w woj. mazowieckim. Osoba, która rozbiła kumulację, zagrała w Lotto metodą chybił trafił.

Wygrane w Lotto Plus i Ekstra Pensji

Poza główną wygraną w Radzyminie w trakcie sobotniej kumulacji padło ponad 486 tys. wygranych niższego stopnia na łączną kwotę ponad 18 mln złotych. Tego samego wieczoru padła też druga "szóstka" – w Lotto Plus. Wygraną w wysokości 1 miliona złotych odnotowano w punkcie Lotto przy ulicy Wrocławskiej 10E w Trzebnicy na Dolnym Śląsku. Liczby wylosowane w Lotto Plus 3 czerwca to: 4, 10, 19, 21, 23, 27.

Jak informuje Totalizator Sportowy, dzień wcześniej, w piątek 2 czerwca, padła główna wygrana w Ekstra Pensji: 5 tys. złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Szczęśliwy zakład został zawarty metodą chybił trafił w kolekturze przy ulicy Żółkiewskiego 15 w Toruniu. Co ciekawe, to już druga Ekstra Pensja, która padła w dokładnie tym samym toruńskim punkcie. Pierwszy raz trafiono tu główną wygraną w październiku 2017 roku. Wyniki Ekstra Pensji z 2 czerwca to: 5, 7, 23, 28, 35 oraz 2.

Jak grać w Lotto?

Aby zagrać w Lotto, trzeba wytypować 6 liczb z 49 – samodzielnie, na chybił trafił lub w sposób mieszany (mix). Cena zakładu to 3 złote. Totalizator Sportowy przypomina, że warto dopłacić złotówkę do zakładu i poprosić o grę z Plusem, aby zagrać o 1 milion złotych w Lotto Plus.

Jak grać w Ekstra Pensję?

Aby zagrać o comiesięczną wypłatę w Ekstra Pensji należy wytypować 5 z 35 oraz 1 z 4 liczb. Totalizator Sportowy przypomina, że w Ekstra Pensji można zagrać o jeszcze wyższą miesięczną pensję. Wystarczy zwiększyć stawkę zawartego zakładu od x2 do x5 i x10, aby wziąć udział w losowaniu o nawet 50 tys. zł miesięcznie przez 20 lat.

RadioZET.pl