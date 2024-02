Wiemy, na co rodzice wydają 800 plus. Zaskoczeni?

800 plus zadebiutowało w styczniu 2024 roku. Od tego miesiąca świadczenie zostało podniesione o 300 zł w skali miesiąca. Od 1 lutego 2024 można składać wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy – łącznie do polskich rodzin trafi w tym roku około 56 mld zł. Na co wydawane są te pieniądze? Odpowiedź znaleźliśmy w raporcie „Wydatki rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2023/2024”.

Na to idą pieniądze z 800 plus. Rodzice inwestują w edukację

Środki z 800 plus rodzice przeznaczają na różne potrzeby swoich dzieci. Jak wynika z raportu CBOS, większość funduszy służy do finansowania zajęć pozalekcyjnych. Rodzice zadeklarowali, że w roku szkolnym 2023/2024 wydają średnio aż 629 zł na dodatkowe lekcje dla jednego dziecka miesięcznie, o 58 zł (10,1 procent) więcej niż rok wcześniej. Mediana miesięcznego budżetu przeznaczonego na dodatkowe zajęcia w przeliczeniu na jednego ucznia jest sporo niższa i wynosi 339 zł.

W bieżącym roku szkolnym aż 72 procent rodziców zadeklarowało, że ich dzieci uczęszczają lub będą uczęszczać na dodatkowe zajęcia. To wzrost o 7 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Decyzja o posłaniu dzieci na płatne zajęcia pozalekcyjne jest głównie determinowana poziomem wykształcenia rodziców. Im jest on wyższy, tym większe są szanse, że dzieci skorzystają z tego rodzaju aktywności.

Aż 92 procent rodziców z wyższym wykształceniem finansuje dodatkowe zajęcia dla swoich pociech. Taką decyzję podjęło 70 procent ze średnim wykształceniem oraz 43 procent z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub niższym.

Najpopularniejsza jest nauka języków obcych, którą finansuje lub zamierza sfinansować co drugi rodzic. To wzrost aż o 11 pkt. proc. w odniesieniu do poprzedniego roku szkolnego. Na drugim miejscu uplasowały się zajęcia sportowe (42 procent). Podium zamykają korepetycje i kursy przygotowawcze, które w tym roku zdecydowało się opłacać dzieciom 29 procent rodzin. Dodatkowo w rankingu można zauważyć, że co 5. rodzic wysyła swoje dziecko na płatne zajęcia artystyczne.

– Rozumiem potrzebę rodziców, żeby ich dzieci mówiły w obcych językach, uprawiały sport i podciągały się z przedmiotów, które ich interesują. Biorąc jednak pod uwagę to, jak dynamicznie będzie zmieniał się świat pod wpływem sztucznej inteligencji, eksperci są zgodni, że szkoły powinny przedstawić się na uczenie „czterech K”, czyli krytycznego myślenia, komunikacji, kooperacji oraz kreatywności. Na tego typu kompetencje warto też postawić szukając zajęć dodatkowych dla naszych dzieci – podsumował Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service.

Źródło: Radio ZET/CBOS/Personnel Service