Wkrótce dopłaty do 13. i 14. emerytury. Wiemy, co trzeba zrobić

13. emerytura brutto wynosiła w 2023 roku 1588,44 zł; 14. emerytura brutto w poprzednim roku została podniesiona przed wyborami do 2650 zł. Wypłaty na rękę były znacznie niższe: od tych kwot trzeba było odliczyć 9 procent składki zdrowotnej oraz – od części wypłat – 12 procent podatku PIT. Polski Ład wprowadził kwotę wolną wynoszącą 30 000 zł, która realizowana jest w następujący sposób: od dochodu do wysokości 2500 zł brutto nie jest pobierany podatek dochodowy, od nadwyżki już tak. Część seniorów odprowadziła więc zaliczkę na podatek, nawet jeśli ich roczny przychód nie przekraczał (albo był nieznacznie wyższy) od wspomnianych już 30 000 zł, które z podatku są zwolnione. Fiskus będzie więc dopłacał do wysokości dodatkowych świadczeń, jakie naprawdę należały się seniorom, zwracając im nadpłacony podatek. O pieniądze będzie można zgłaszać się od 15 lutego.

Zwrot podatku dla emerytów. 13. i 14. emerytura

15 lutego 2024 w usłudze Twój e-PIT udostępnione zostaną wstępnie wypełnione zeznania podatkowego za 2023 rok. Dane wprowadzone zostały na podstawie informacji przekazywanych przez ZUS co miesiąc przy wypłatach emerytur. Identyczne deklaracje przekazują urzędom skarbowym także pracodawcy. Wstępnie wypełnione zeznanie zawiera wszystkie takie dane.

Żeby otrzymać zwrot nadpłaconego podatku, należy złożyć zeznanie podatkowe. W przypadku korzystania z Twojego e-PIT-u jest to bardzo proste. Wystarczy zalogować się do usługi, sprawdzić, czy wszystkie dane są prawidłowe, wpisać ewentualne ulgi, z których się korzysta, i wysłać elektronicznie formularz.

Skorzystać z Twojego e-PIT-u można na kilka sposób: logując się za pomocą profilu zaufanego, e-dowodem lub wpisując dane dotyczące rozliczeń podatkowych z poprzedniego roku. A na jaki wysoki zwrot podatku, czyli w praktyce dopłatę do 13. i 14. emerytury, mogą liczyć seniorzy? Wszystko zależy od tego, ile wynosi otrzymywane przez nich co miesiąc świadczenie.

Emeryci i renciści, którym ZUS przyznał więcej niż 2500 zł brutto, zwrotu podatku nie dostaną. Osoby, których świadczenia były w 2023 roku niższe, mogą liczyć na kwoty, które pokazujemy w poniższej tabeli.

fot. Radio ZET

Według przepisów urzędy skarbowe mają na zwrot podatku 45 dni (jeśli rozliczenie zostało złożone drogą elektroniczną) lub nawet 90 dni (jeśli złożyło się deklaracje papierowe). W praktyce korzystający z usługi Twój e-PIT pieniądze otrzymają znacznie szybciej – nawet kilka-kilkanaście dni po zatwierdzeniu deklaracji.

Źródło: Radio ZET