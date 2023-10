Właściciele stacji benzynowych liczą straty. Obwiniają Orlen. "Dokładamy od miesiąca"

Ich działający przez lata biznesplan wygląda dość prosto. Połowa sprzedawanego paliwa na stacjach kupowana jest w hurcie od Orlenu, pozostała część od importerów zza granicy. Tyle że od września, kiedy spółka z Płocka zaczęła obniżać stawki za surowiec, rynek się załamał, a zyski zaczęły topnieć. Do tego doszedł problem z ograniczonymi lub opóźnionymi dostawami i brakiem paliwa w bazach. - Trzeba jeździć teraz cysternami po całej Polsce, żeby coś dostać. To dodatkowe koszty – przyznają w rozmowie.

Strach przed prawdą

W branży paliwowej panuje obawa przed otwartym mówieniem o sytuacji na rynku. Właściciele boją się, że w reakcji na krytykę, Orlen mógłby wypowiedzieć im umowy. - Mają do tego prawo, bez podania przyczyny – przyznają. Najgorsza sytuacja dotyczy tych, którzy oparli swój biznes wyłącznie na kontraktach z importerami i nie mają umowy z Orlenem. - Stoją, bo paliwa nie kupią. Właściwie mogą już zwijać biznes - mówi jeden z wielkopolskich przedsiębiorców.

Właściciele stacji zgodnie przyznają: paliwa na stacjach brakuje, w bazach są reglamentacje, ceny sztucznie zaniżane, a import zupełnie nieopłacalny kiedy ceny na świecie biją rekordy. Kierowcy tankują, ile mogą. - Mam wzrost sprzedaży o jakieś 30 procent. Jest ogromny problem, by nadążyć z dostarczaniem paliwa – wskazuje przedsiębiorca. - Ci, którzy mają zakontraktowany odbiór z bazy w Ostrowie Wielkopolskim, bo inaczej Orlen zapłaciłby karę, dostawali ostatnio paliwo B0 w cenie B7. Droższe paliwo lali w cenie tańszego, bo zabrakło estrów” – opowiada. Kolejny pytany o sytuację na rynku kwituje krótko: to są jakieś jaja.

Orlen nie widzi problemu

Państwowa spółka utrzymuje, że paliwa nie brakuje i wywiązuje się ze wszystkich obowiązujących kontraktów, które zawarła z odbiorcami hurtowymi. - Umowy wypełnia. To, co ma w kontraktach, wydaje, ale wysyła nas po całym kraju po paliwo. Zamiast do Ostrowa Wielkopolskiego trzeba jechać do Rejowca, zamiast do Rejowca to do Płocka i tak dalej. Jeżeli w takim tempie paliwo będzie schodzić to do weekendu może go u nas na stacjach zabraknąć – mówi z rozgoryczeniem właściciel kilkudziesięciu punktów sprzedaży. - Jak ktoś ma tylko kilka aut w firmie, to nie może jeździć sobie po 200 kilometrów po paliwo, bo pół dnia schodzi na transport – dodaje.

Problem potwierdzają sami kierowcy. Często czekają wiele godzin w kolejkach przed terminalami paliwowymi. W bazie w wielkopolskim Rejowcu od wielu dni zobaczyć można cysterny z rejestracjami z innych województw.

Kierowca nr 1: Gdańsk, Szczecin, Ostrów, Nowa Wieś, Koluszki – jeździmy po całej Polsce. Gdzie dadzą paliwo, tam nas wysyłają. Wczoraj od 6 rano do 16 stałem w szczecińskiej bazie, bo nie było diesla.

Kierowca nr 2: we wszystkich bazach brakuje paliwa i reglamentują dla prywatnych przedsiębiorców, Ci z Orlenu mają łatwiej.

Kierowca nr 3: to już jest cyrk, jestem z Gdańska, gdzie mamy rafinerię na miejscu, ale niestety tam nam nie dają paliwa, gdzieś tutaj wyłapiemy.

Kierowca nr 4: potrafiłem jechać stąd do Gdańska po 12 tysięcy litrów paliwa, kiedy cysterna może zabrać 32 tysiące. Nieopłacalne, ale nie chcą, by stacje stały zupełnie bez paliwa.

Kierowca nr 5: Przez te kolejki część odmawia wykonania kursu, jak do wieczora nie załaduję, to też odmawiam, bo w nocy nie mogę pracować.

Czas na przetrwanie

Nie wiadomo, jaką przyjąć strategię w tym trudnym czasie. - Czy zatrzymać sprzedaż, albo podnieść cenę do góry? Tylko wtedy nikt nie wjedzie na stację, klienci odejdą... Wszyscy walczymy z Orlenem, ale jak mamy stację naprzeciw siebie, to przecież nie zwiększymy ceny – deklaruje właściciel jednej z nich. - Poza kontraktem z Orlenem kupujemy też droższe paliwo i sprzedajemy jako tańsze. W najlepszym wypadku wyjdziemy na zero – dodaje.

Jak mówią właściciele, w branży trwa paradoks. Przetrwa ten, kto sprzeda mniej paliwa. - Im więcej ktoś sprzedaje, tym większą dla firmy robi stratę – przyznają. Każdy liczy, że sytuacja wróci do normy po wyborach. „Zależy, kto wygra” – słyszę. Czy znów będzie opłacało się importować? - To nie uda się tak od razu. Tankowce stoją na morzu, nikt nie ściąga ich do kraju, bo po co jak ich paliwo jest droższe. Kiedy rozmawiam z importerami, to przyznają, że aby wznowić łańcuch dostaw po przerwie, będą potrzebować od dwóch do trzech miesięcy – wyjaśnia jeden z przedsiębiorców i podsumowuje: nie wiadomo co będzie. Można dokładać do interesu, tydzień, dwa. Ale ku**a, dokładamy już od miesiąca.