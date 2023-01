Wniosek do ZUS tylko do końca stycznia. Chodzi o ubezpieczenie pracownika

ZUS wyjaśnił, że otrzymane od płatników dane posłużą do ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe dla konkretnego płatnika. Obowiązek ten dotyczy tych, którzy w ubiegłym roku zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób.

ZUS IWA do 31 stycznia

„Informację ZUS IWA za 2022 r. muszą złożyć ci płatnicy, którzy nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2023 r. byli zgłoszeni w ZUS, jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe” – podał ZUS.

Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa dolnośląskiego wyjaśniła, że dokument ten powinien zawierać informacje o rodzaju prowadzonego biznesu (według kodu PKD), liczbie ubezpieczonych i zatrudnionych w warunkach zagrożenia. Należy także umieścić w nim dane dotyczące liczby osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym w wypadkach śmiertelnych i ciężkich, jakie miały miejsce w roku 2022 roku.

- Na podstawie tych danych ustalana jest wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, którą płatnik będzie opłacał przez kolejny rok składkowy tj. od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku – wyjaśniła Kowalska-Matis.

O wysokości składki wypadkowej przedsiębiorcy dowiedzą się z portalu PUE ZUS. Pozostali płatnicy samodzielnie, zgodnie z przypisanym im kodem PKD, ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, która jest zróżnicowana zależnie od stopnia ryzyka uzależnionego od rodzaju prowadzonej przez nich działalności. „Dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50 proc. najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności” – podał ZUS.

RadioZET.pl/ZUS