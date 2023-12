„Wniosek o 800 plus”. Ważne ostrzeżenie ZUS ws. świadczenia

ZUS ostrzega przed kolejnym oszustwem związanym z wypłatą 800 plus. Beneficjenci już w styczniu otrzymają wyższe przelewy na konta. "Podwyższenie świadczenia z 500 zł do 800 zł nastąpi automatycznie bez konieczności składania wniosku" – podkreślił ZUS.

Oszustwo na wniosek o 800 plus

- Docierają do nas informacje dotyczące oszustów, którzy w rozmowach telefonicznych oferują pomoc w wypełnieniu wniosku w sprawie świadczenia 800 plus. Żądają w zamian kilkadziesiąt złotych – przekazał PAP rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

To już kolejne tego typu oszustwo. Wcześniej w sieci pojawiły się fałszywe doniesienia dotyczące rzekomego wyrównania świadczenia wychowawczego z kwoty 500 zł do 800 zł za okres od sierpnia 2023 r. do końca bieżącego roku.

Rzecznik przypomniał, że do końca br. świadczenie wynosi 500 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wychowawcze 500 plus zmieni się w 800 plus. - Podwyżka do 800 zł nastąpi automatycznie bez konieczności składania wniosku. Po nowym roku uprawnieni otrzymają wypłaty w nowej wysokości, a o tym fakcie zostaną poinformowani na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – podkreślił Żebrowski.

Sytuacja będzie wyglądała nieco inaczej w przypadku noworodków, które przyjdą na świat w 2024 roku. Wówczas rodzice będą mieli trzy miesiące na złożenie wniosku od dnia narodzin dziecka. Rodzice otrzymają pieniądze z wyrównaniem.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy w programie 800 plus, który rozpocznie się 1 czerwca 2024 r., będzie można składać od lutego za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia czy bankowości elektronicznej banków lub SKOK, które współpracują z ZUS.

Źródło: Radio ZET/ ZUS/ PAP