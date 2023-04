„Wniosek o zwrot podatku pomyślnie zatwierdzony”. Rząd ostrzega przed fałszywymi mailami

PIT za 2022 rok można rozliczyć do 2 maja br. Tym, którzy nadpłacili podatek w minionym roku, skarbówka zwróci należności nawet w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia zeznania podatkowego. Resort finansów ostrzega jednak przed oszustami, którzy podszywają się pod fiskusa.

Fałszywe informacje o zwrocie podatku

Resort finansów opublikował przykład fałszywej wiadomości rozsyłanej przez oszustów.

fot. MF

„Do Ministerstwa Finansów docierają sygnały o wiadomościach e-mail, w których nadawca prosi o skanowanie załączonego kodu QR w celu odebrania zwrotu podatku” – podał resort.

Tego typu wiadomości są fałszywe i nie zostały wysłane z serwerów MF lub KAS. Ministerstwo Finansów

Ani skarbówka, ani resort finansów nie informują o nadpłacie drogą mailową. MF ostrzegło, że otwieranie linków lub załączników, a także skanowanie kodów QR zamieszczonych w takich wiadomościach, jak również wysyłanie odpowiedzi do nadawcy, jest niebezpieczne, ponieważ może spowodować zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem i przekazanie naszych danych nieuprawnionym osobom.

„Apelujemy o nieotwieranie linków i załączników oraz nie skanowanie kodów QR z e-maili od nieznanych nadawców, a także nieodpowiadanie na takie wiadomości” - czytamy w komunikacie.

Zwrot podatku za 2022 rok

Jak przyznał sam resort finansów, to może być rekordowy rok jeśli chodzi o zwroty podatku dokonywane przez skarbówkę. W minionym roku kwota wolna od podatku skoczyła do 30 tys. zł, zaś w połowie roku PIT spadł z 17 do 12 proc. Jeśli pracodawca pobierał wyższe, niż powinien zaliczki na podatek dochodowy, pracownik będzie mógł liczyć na zwrot od skarbówki.

Ci, którym Polski Ład zabrał więcej w tracie roku podatkowego, na zwrot podatku poczekają maksymalnie 3 miesiące. Tyle na pieniądze poczekają ci, którzy PIT złożyli w formie papierowej. W przypadku deklaracji złożonych elektronicznie np. za pośrednictwem usługi Twój e-PIT, pieniądze trafią na konta maksymalnie do 45 dni. Jak jednak zapewnił w podcaście „Biznes. Między Wierszami” Dyrektor Departamentu Poboru Podatków w MF Arkadiusz Jedynak, w praktyce jednak fiskus stara się zwrócić nadpłatę w dwa tygodnie.

