Wnioski 800 plus. Nie zapomnij o ważnych terminach

Program " Rodzina 800 plus" to forma finansowego wsparcia dla rodzin, które ma im pomóc w częściowym pokryciu wydatków związanych z opieką nad dzieckiem. Świadczenie wychowawcze jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od stycznia 2024 roku jego wysokość uległa podwyższeniu z 500 zł na 800 zł miesięcznie.

Wsparcie przysługuje na każde dziecko w rodzinie, które nie ukończyło 18 roku życia. Warto podkreślić, że w przypadku przyznania tego świadczenia nie jest brany pod uwagę osiągany dochód. Nie ma znaczenia również stan cywilny rodziców. Od 1 lutego br. można już składać wnioski na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2024 r do 31 maja 2025 roku. To kiedy dokładnie pieniądze wpłyną na konta, zależy od terminu złożenia wniosku. Jak to wygląda w praktyce?

Wnioski "800 plus" 2024. Ważne terminy

Jak można przeczytać na stronie gov.pl, aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia i otrzymać pieniądze jeszcze w czerwcu br., należy złożyć wniosek najpóźniej do 30 kwietnia 2024.

Osoby, które nie wyrobiły się w tym czasie i będą ubiegać się o wsparcie dopiero w maju br., otrzymają świadczenie z wyrównaniem za czerwiec w terminie do 31 lipca 2024 r. Z kolei złożenie wniosku w następnym miesiącu będzie skutkować tym, że ZUS wypłaci świadczenie z wyrównaniem od czerwca w terminie do 31 sierpnia 2024 r.

W przypadku osób, które złożą wniosek po 30 czerwca 2024 r., świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać jedynie od miesiąca złożenia wniosku.

Wniosek "800 plus": jak można złożyć?

Składanie wniosków w ramach programu "Rodzina 800 plus" odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Wnioskodawcy mają do wyboru trzy formy. Można to zrobić przez Platformę PUE ZUS albo aplikację mobilną ZUS.

Inny sposób to skorzystanie z portalu informacyjno-usługowego Emp@tia, przy czym trzeba posiadać profil zaufany bądź podpis elektroniczny. Wniosek o świadczenie "800 plus" można złożyć również za pomocą bankowości elektronicznej.

