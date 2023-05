Wnioski o 500 plus. ZUS: ten błąd rodzice popełniają najczęściej

500 plus od przyszłego roku ma wzrosnąć do 800 plus – wynika z zapowiedzi przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. ZUS tymczasem wciąż przyjmuje wnioski o świadczenie na nowy okres świadczeniowy, który potrwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. ZUS wyjaśnił, jakie błędy przy składaniu dokumentów popełniają rodzice.

Wniosek o 500 plus. ZUS: uwaga na błędy

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego Anna Grabowska przypomniała, że wnioski o świadczenie na nowy okres można składać od lutego br. Ci, którzy złożą dokumenty do końca maja otrzymają świadczenie z wyrównaniem za czerwiec do końca lipca 2023 roku. Analogicznie ci, którzy złożą wniosek w czerwcu, świadczenie z wyrównaniem dostaną do końca sierpnia.

Wnioski o pieniądze na dzieci złożyć można wyłącznie drogą elektroniczną m.in. za pośrednictwem aplikacji mZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej i portalu Emp@tia. Przedstawicielka ZUS wskazała, że urzędnicy często proszą rodziców o złożenie korekty. Powód? Błędy we wnioskach.

Grabowska przyznała, że w składanych wnioskach elektronicznych pojawiają się błędy: rodzice popełniają błędy literowe, podają złe numery kont czy też w miejscu, gdzie ma być wpisany numer pesel dziecka, wpisują swój numer.

- Przed wysłaniem wniosku o świadczenie 500 plus należy sprawdzić wszystkie dane. Poprawne podanie danych gwarantuje szybką wypłatę świadczenia - podkreśliła rzeczniczka ZUS w Olsztynie.

ZUS przypomniał, że o świadczenie wnioskować powinien tylko jeden z rodziców. - Jeśli dwoje rodziców mieszka razem i wychowuje dziecko wspólnie, świadczenie otrzyma ten, który złożył wniosek pierwszy. Z kolei jeśli rodzice nie mieszkają wspólnie, świadczenie należy się temu, z którym mieszka dziecko. Świadczenie może przysługiwać obojgu rodzicom tylko w jednej sytuacji – gdy sprawują opiekę naprzemienną. Wtedy świadczenie dzielone jest po równo – i każdy z rodziców otrzymuje 250 zł - wyjaśniła Grabowska.

ZUS zajmuje się wypłatą tego świadczenia od 2022 roku. Jak wynika z danych urzędu, w skali całego kraju w minionym roku złożono łącznie 14,4 mln wniosków, a w ramach 500 plus wypłacono wówczas 45,6 mld zł.

RadioZET.pl/PAP