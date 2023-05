Wnioski o 800 plus? Minister Maląg tłumaczy zasady

800 plus zacznie trafiać do rodziców w 2024 roku – nie udało się zrealizować postulatu Platformy Obywatelskiej, żeby świadczenie podwyższyć już 1 czerwca 2023, na Dzień Dziecka. Tego akurat dnia rozpoczyna się nowy okreś świadczeniowy: osoby, które chcą dalej otrzymywać 500 plus, powinny złożyć wniosek o przyznanie go na kolejny rok. Marlena Maląg poinformowała, że zrobiło to już około 6 mln rodziców. Czy dokumenty trzeba będzie składać także przed 1 stycznia, żeby otrzymać 800 plus?

Wnioski o 800 plus? Maląg: zasady pozostaną takie same

- Inflacja to wróg publiczny numer jeden. Ona niszczy gospodarkę i oszczędności, a to, co już „zjadła”, tego już nie odda. Zapomnieliśmy, że inflacja mierzona jest rok do roku, a przecież ceny rosły już w 2020 roku. Gdybyśmy skumulowali te wzrosty, to łączna inflacja wyniosłaby dziś więcej niż 30 procent. Po wyborach w 2024 roku skumulowana inflacja może wynieść nawet 50 procent. Nasza inflacja to przypudrowany, zamrożony wskaźnik – tłumaczył dr Sławomir Dudek, szef Instytutu Finansów Publicznych, w podcaście „Biznes. Między wierszami”. Podwyżka 500 plus do 800 plus ma być rekompensatą za tak duży wzrost cen.

Minister Maląg przypomniała, że nowy okres świadczeniowy w programie 500 plus potrwa do 31 marca 2024 r. - Wniosków zostało już złożonych na ponad 6 mln dzieci. ZUS ma 3 miesiące na rozpatrzenie wniosków, ale świadczenia zostały już przyznane. Automatyzacja i upraszczanie procesów przyznawania świadczeń pokazuje, w jakim kierunku powinno iść państwo – podkreśliła szefowa MRiPS.

Minister zapytana, czy zmiana wysokości świadczenia wpłynie np. na ponowne składanie wniosków, oświadczyła, że kryteria w programie pozostaną niezmienne. - Zasady tego świadczenia pozostaną takie same jak przy świadczeniu 500 plus. Świadczenie jest powszechne dla dzieci do 18. roku życia – powiedziała minister.

Poinformowała, że projekt ustawy w sprawie 800 plus został przekazany do wpisania do wykazu prac rządu. - Za chwilę rozpoczniemy szerokie konsultacje, żeby społeczeństwu pokazać, jak ten projekt będzie wyglądał – powiedziała Maląg.

Podkreśliła, że nie jest planowane dodatkowe składanie wniosków. - Po stronie ZUS leży skonstruowanie i zmienienie programu, co jest wielkim wyzwaniem, by nie było dodatkowych czynności dla rodziców, którzy już złożyli wnioski na nowy okres świadczeniowy. To będą prace techniczne, których nie odczują obywatele – zapewniła szefowa MRiPS.

RadioZET.pl/PAP