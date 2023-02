Wojna w Ukrainie i putinflacja. Prawie co druga firma musiała podnieść ceny

Wojna w Ukrainie przyczyniła się do podbicia już wówczas wysokiej inflacji w Polsce. Z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Wpływ wojny w Ukrainie na działalność polskich firm” wynika, że ponad 80 proc. przedsiębiorców odnotowało wyższe koszty prowadzenia biznesu. 45 proc., czyli niemal połowa polskich firm koszt ten scedowała na klienta, podwyższając ceny.

Rok wojny w Ukrainie a ceny w Polsce

Autorzy raportu wskazali, że wojna w zróżnicowanym stopniu wpłynęła na firmy, na co wpływ miał rodzaj prowadzonej działalności czy fakt konieczności pozyskania komponentów z Rosji.

- Ocena stopnia wpływu wojny na prowadzony biznes różni się w zależności od wielkości firmy i obszaru jej działalności. Zróżnicowane odczuwanie wpływu wojny przez firmy pozwoliło wyróżnić trzy grupy podobnie oceniające jej oddziaływanie na swoją działalność. Grupa pierwsza (43 proc.) to firmy, które najsłabiej odczuły wpływ wojny, a w niektórych obszarach w ogóle tego wpływu nie odczuły, często z powodu specyfiki swojej działalności. Grupę drugą (36 proc.) tworzą przedsiębiorstwa, które w umiarkowanym stopniu odczuły wpływ wojny na sprzedaż i zamówienia oraz współpracę z partnerami, ale silnie odczuły wzrost kosztów działalności, wzrost cen surowców i same pod wpływem wojny podniosły swoje ceny. Pozostałe 24 proc. stanowią firmy, które najsilniej odczuły skutki wojny we wszystkich badanych obszarach funkcjonowania – wyjaśniła Katarzyna Dębkowska, kierownik zespołu foresightu gospodarczego.

Kryzys odczuła m.in. branża przetwórstwa przemysłowego, a także małe firmy handlowe i budowlane. Putinflacja w dużej mierze odbiła się także na przedstawicielach branży gastronomicznej i zajmującej się zakwaterowaniem. Najsłabiej wpływ wojny odczuły natomiast branże kultury, rozrywki i rekreacji, a także działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

Pod wpływem wojny większość firm ograniczała nakłady inwestycyjne, a jeszcze częściej podnosiła ceny na swoje produkty lub usługi. W przypadku podniesienia cen na produkty i usługi, aż 45 proc. firm wskazało, że działało pod silnym wpływem wojny.

RadioZET.pl/PIE