Wolne niedziele nie tylko dla handlowców? Jest nowa propozycja

Zakaz handlu w niedziele wprowadzony przez Prawo i Sprawiedliwość ograniczył możliwość zakupów ostatniego dnia tygodnia do siedmiu niedziel w roku. Opozycja, która ma szansę przejąć władzę po PiS, zaproponowała zgodnie liberalizację tego zakazu. Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, ocenił, że to krok w dobrą stronę, ale gwarancję wolnych niedziel należy rozszerzyć także na pozostałe branże, nie tylko handel.

Zakaz handlu w niedziele. Jest nowa propozycja

Koalicja Obywatelska w programie wyborczym zadeklarowała zniesienie zakazu handlu. Zaznaczyła jednocześnie, że każdy pracownik miałby zapewnione dwa wolne weekendy w miesiącu i podwójne wynagrodzenie za pracę w dni wolne. Trzecia Droga także mówi o liberalizacji prawa, zaś Lewica, o wyższych płacach za pracę w niedziele. Zdaniem związkowców to dobry kierunek zmian, ale pomysł wymaga dopracowania.

„Z satysfakcją odnotowujemy deklaracje liderów opozycji demokratycznej o planach odejścia od obowiązującej ustawy o handlu w niedziele. Zarazem jednak jesteśmy krytyczni wobec obecnych planów zmian legislacyjnych na tym obszarze” – czytamy w komunikacie Związkowej Alternatywy.

Zdaniem Piotra Szumlewicza „przepisy dotyczące pracy w niedziele powinny być identyczne dla wszystkich branż”. - Dlatego krytycznie oceniamy wszelkie rozwiązania, które miałyby dotyczyć wyłącznie handlu. Ten kierunek zmian wydaje się wątpliwy prawnie i trudny do zaakceptowania. Nie pojmujemy, dlaczego przepisy dotyczące pracowników handlu mają istotnie różnić się od tych obejmujących pracowników gastronomii czy rozrywki – skomentował przedstawiciel związku.

Związkowiec pytał, dlaczego opozycja nie zaproponowała analogicznych rozwiązań dla pracowników kin, teatrów, restauracji czy kawiarni, które otwarte są – co do zasady – w każdą niedzielę.

Związkowa Alternatywa zgadza się ze stwierdzeniem, że zakaz handlu powinien być zniesiony, ale pod pewnymi warunkami. Związkowcy chcą ponad dwukrotnie wyższych stawek za pracę ostatniego dnia tygodnia.

- Gdyby ta zasada weszła w życie, przypuszczalnie znalazłoby się wielu pracowników, którzy chętnie pracowaliby we wszystkie niedziele w miesiącu, mając więcej wolnego w dni powszednie. Zarazem uważamy, że identyczne rozwiązania powinny zostać wprowadzone dla pracowników innych branż, działających w niedzielę: gastronomii, rozrywki, ochrony, transportu, energetyki, kultury czy ochrony zdrowia. Stąd apelujemy, by stosowne przepisy dotyczące pracy w niedziele zostały wpisane do Kodeksu pracy, a nie do ustawy o handlu w niedziele, która w całości powinna trafić do kosza – podsumował Piotr Szumlewicz.