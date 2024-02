Wraca rewolucja w podatkach. Rząd zapowiedział pracowity koniec lutego

Krajowy System e-Faktur miał obowiązywać wybranych przedsiębiorców już od 1 lipca 2024 roku, jednak na styczniowej konferencji prasowej Minister Finansów Andrzej Domański ogłosił przesunięcie tego terminu. Obecnie trwa postępowanie przetargowe, mające na celu wyłonienie wykonawcy, który wykona odpowiedni audyt. Po jego wynikach ma zostać ogłoszony nowy termin obowiązkowego KSeF. Wiele wskazuje na to, że przedsiębiorcy poznają go już na przełomie kwietnia i maja.

Ruszyły konsultacje KSeF. Co się odwlecze, to nie uciecze

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje rządowe na temat Krajowego Systemu e-Faktur. To cykl 9 spotkań w formule hybrydowej, który potrwa 2 tygodnie – do 1 marca. Założeniem konsultacji jest uzyskanie opinii przedsiębiorców z różnych grup, organizacji branżowych i innych instytucji, które są powiązane z KSeF. Część uczestników będzie uczestniczyć w spotkaniach w siedzibie Ministerstwa Finansów, pozostali połączą się online.

- Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tym jak będzie wyglądał ostatecznie system KSeF do konsultacji szczegółowych rozwiązań. Po spotkaniu w ubiegłym tygodniu zdecydowaliśmy się zmodyfikować nasz pierwotny pomysł na podział grup konsultacyjnych. To najlepszy dowód na to, że warto się spotykać i rozmawiać o różnych rozwiązaniach – zapewnił szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

Jednocześnie przypomniał, że rozpoczęcie konsultacji nie oznacza, iż prace dotyczące rozwiązań prawnych i funkcjonalności systemu zaczynają się od początku.

- Część przedsiębiorców włożyło już wiele sił i środków w przygotowanie do korzystania z KSeF. Dlatego analizując propozycje ewentualnych zmian, należy patrzeć na nie również pod kątem kosztów dla przedsiębiorców – dodał Łoboda.

- W trakcie konsultacji poznamy, jak będzie kształtował się KSeF, a może nawet wypracujemy jego ostateczny kształt. Wystawienie faktur elektronicznych to rewolucja dla przedsiębiorców. Niewątpliwie istotne jest teraz wskazywanie na rozwiązania, które są dobre dla podatników. Tak, żeby w rzeczywistości system był przyjazny i stanowił dla przedsiębiorców ułatwienie a nie problem. W konsultacjach zamierzam również brać czynny udział i będziemy na bieżąco informować o postępach – ocenił Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt

Źródło: Radio ZET/KAS/InFakt