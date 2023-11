Wsparcie warte miliardy złotych. Jest projekt ustawy

Wakacje kredytowe w czasie rosnących stóp procentowych przyniosły ulgę kredytobiorcom, których raty gwałtownie wzrosły. Rząd zdecydował, że tego typu wsparcie będzie kontynuowane w 2024 roku, jednak na nowych zasadach.

Koszt wakacji kredytowych w 2024 roku

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt noweli ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Projekt zakłada nieco okrojone wsparcie dla kredytobiorców.

Od 1 stycznia na zawieszenie spłaty będą mogli liczyć ci, których wysokość kredytu nie przekracza 400 tys. zł. W przypadku, gdy kwota kapitału udzielonego kredytu będzie wyższa niż 400 tys. zł, ale nie wyższa niż 800 tys. zł, zawieszenie spłaty kredytu będzie również możliwe. Jednak wówczas koszt obsługi kredytu (rata kapitałowa i odsetkowa) będzie musiał przekroczyć 50 proc. dochodu gospodarstwa domowego.

Tak wyśrubowane warunki sprawią, że koszty poniesione przez banki, a pośrednio także przez ich klientów, będą niższe. W Ocenie Skutków Regulacji czytamy o ponad 8 mld zł.

"Według szacunków przygotowanych w oparciu o dane BIK (stan na 31 lipca 2023 r.) koszt przyszłych wakacji kredytowych (przy ich maksymalnym wykorzystaniu) ocenia się na 7 703 mln zł (kredyty o wartości nominalnej do 400 000 zł) oraz 357 mln zł (kredyty o wartości od 400 do 800 tys. zł spełniające dodatkowe kryterium uprawniające do 5 wnioskowania o wsparcie). Łączny, szacowany koszt może wynieść 8 059 mln zł" - podano w OSR.

Dodano, że łączny koszt dotychczasowych wakacji kredytowych ujęty w wyniku finansowym banku i/lub kapitałach wynosił 12 mld 780 mln zł na dzień 30 września 2023 r.

W OSR poinformowano ponadto, że w ocenie Komisji Nadzoru Finansowego szacuje się, że łączna wartość kredytów do objęcia wakacjami (kwota do spłaty) może wynosić ok. 268 mld 75 mln zł.