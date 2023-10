Wyborcy mogą mieć problem przed głosowaniem. „Wystąpił błąd”

Wybory parlamentarne, które odbywają się 15 października br., umożliwiają obywatelom wybór polityków, którzy będą reprezentować ich w Sejmie i Senacie. By oddać głos, najpierw trzeba wylegitymować się przed komisją. Potwierdzeniu tożsamości służyć mogą także e-dokumenty, w tym e-dowód w aplikacji mObywatel. Jak wynika ze skarg internautów, jest problem z zalogowaniem się do aplikacji.

mObywatel nie działa. Co robić?

Plastikowe dokumenty potwierdzające tożsamość mogą okazać się niezbędne podczas tegorocznych wyborów. mObywatel odnotowuje bowiem problemy. Internauci skarżą się na długi czas logowania, w wielu przypadkach pojawia się napis „wystąpił błąd”.

Do skarg odniosła się także Państwowa Komisja Wyborcza, która podczas konferencji prasowej zakomunikowała, że za sprawę odpowiedzialny jest resort cyfryzacji.

- Mamy szeroki katalog możliwości. Może być to nawet nieważny dowód osobisty lub paszport, czy legitymacja studencka. Chodzi o to, by komisja miała możliwość określenia tożsamości wyborcy – wyjaśniła Magdalena Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego.

Prośbę o wyjaśnienia w tej sprawie przesłaliśmy także do Ministerstwa Cyfryzacji. Do czasu publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Głos w sprawie aplikacji mObywatel w mediach społecznościach zabrał także Centralny Ośrodek Informatyki.

Jak czytamy we wpisie, aplikacja jest obciążona, w związku czym mogą pojawić się trudności. Można jednak pobrać dokument offline. „Aby otworzyć mDowód w wersji offline, należy zamiast ponownej próby logowania, wybrać opcję Przejdź do aplikacji" – czytamy.