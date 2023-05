Pensja przeciętnego Polaka w kwietniu wyniosła 7430,06 zł wobec 7508,23 zł w marcu br. Pensje w skali miesiąca spadły, jednak rok do roku wciąż mamy do czynienia ze wzrostem. Dynamika wzrostu wynagrodzeń spowolniła jednak z 12,6 proc. do 12,1 proc. Innymi słowy, zarobki wciąż rosną wolniej niż ceny.

Zarobki coraz niższe. Nowe dane GUS

„Dynamika wynagrodzeń spowolniła w kwietniu z 12,6 proc. do 12,1 proc. Przy inflacji na poziomie 14,7 proc. oznacza to niewielki spadek realnych wynagrodzeń. Wraz ze spadkiem inflacji w wakacje, wynagrodzenia będą rosnąć szybciej niż ceny. Siła nabywcza pensji ponownie zacznie rosnąć” - czytamy w komentarzu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

"W kolejnych miesiącach wzrost wynagrodzeń prawdopodobnie będzie niższy. NBP wskazuje, że podwyżki w horyzoncie kolejnych trzech miesięcy planuje wciąż 46,5% przedsiębiorstw. Rok temu było to 48,1 proc. W rezultacie tempo wzrostu wynagrodzeń w kolejnych miesiącach oscylować będzie w okolicach 10 proc." - podali analitycy.

GUS podał też, że zatrudnienie w kwietniu w skali miesiąca wzrosło o 0,1 proc. "Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu wzrosło o 0,4 proc. wobec wzrostu o 0,5 proc. miesiąc wcześniej. W warunkach spowolnienia gospodarczego oraz historycznych poziomów zatrudniania przestrzeń do wzrostów w kolejnych miesiącach jest ograniczona" - napisali eksperci z PIE.

RadioZET.pl