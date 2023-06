Wynagrodzenia w Polsce spadły. Niepokojące dane GUS

Pensje w gospodarce spadły w porównaniu z danymi z kwietnia, lecz rok do roku wciąż rosną w tempie 12,2 proc. Analitycy z Polskiego Instytutu Ekonomicznego mimo spadku przeciętnej płacy mają dobrą wiadomość: jeśli roczny wzrost płac utrzyma się na tym samym poziomie, to niebawem dogonimy inflację.

Przeciętne wynagrodzenie w maju. Nowe dane GUS

- Średnia pensja w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 7181 złotych. Spadki inflacji przy zachowaniu solidnego tempa wzrostu wynagrodzeń oznaczają, że płace zaczną rosnąć szybciej od inflacji w najbliższych miesiącach – skomentował Marcin Klucznik, starszy analityk z zespołu makroekonomii PIE.

GUS podał, że spadek przeciętnej pensji miesiąc do miesiąca wyniósł 3,4 proc. "Spadek przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w maju 2023 r. względem kwietnia 2023 r. spowodowany był mniejszą skalą dodatkowych wypłat, które miały miejsce w poprzednim miesiącu, m.in. premii kwartalnych i rocznych, nagród jubileuszowych, a także wypłat odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń)" - napisał GUS.

Tempo wzrostu wynagrodzeń jest niższe od inflacji już trzynasty miesiąc z rzędu – oznacza to spadek zdolności nabywczej wynagrodzeń. Marcin Klucznik, starszy analityk z zespołu makroekonomii PIE

Rok do roku mamy jednak do czynienia ze wzrostem rzędu 12,2 proc. Inflacja tymczasem wyniosła w maju 13 proc., co oznacza, że wzrost płac powoli goni inflację. Urząd wskazał jednak na rozbieżności w poziomie zmian w pensjach w zależności od branży.

Jak czytamy, spadek płac odnotowano prawie we wszystkich sekcjach, z czego największy w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” (o 23,4 proc.).O ponad 20 proc. spadły pensje także w górnictwie, choć przedstawiciele tej branży i tak nie powinni narzekać na zarobki. Kwietniowa przeciętna pensja wyniosła 13 tys. zł, a ta z maja – 10,2 tys. zł brutto.

RadioZET.pl/GUS/PIE