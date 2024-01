Wynagrodzenie chorobowe: ile wynosi? Pensja na L4

Wynagrodzenie chorobowe reguluje art. 92. Kodeksu Pracy. Generalna zasada jest taka, że na L4 przysługuje 80% wynagrodzenia, ale są wyjątki.

Zwolnienie lekarskie: najważniejsze zasady

Wynagrodzenie na zwolnieniu lekarskim przysługuje pracownikowi, który otrzymał zaświadczenie lekarskie, potocznie nazywane zwolnieniem L4, wystawione zgodnie z wzorem ZUS, zwykle w formie elektronicznej.

„Datą powstania niezdolności do pracy jest dzień określony w zwolnieniu lekarskim jako termin wystąpienia choroby, a nie ten dzień, w którym pracownik faktycznie przestał wykonywać pracę” – czytamy na stronie biznes.gov.pl. I dalej: „Lekarz może wystawić zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy z datą wcześniejszą, maksymalnie do 3 dni wstecz. Ten limit nie obowiązuje, jeśli zwolnienie wystawia lekarz psychiatra, który stwierdzi lub podejrzewa zaburzenia psychiczne ograniczające zdolność pracownika do oceny własnego postępowania”.

Co ważne, pracownik ma obowiązek „niezwłocznie poinformować" o okresie niezdolności do pracy wskutek choroby. Co znaczy „niezwłocznie”? Drugiego dnia nieobecności lub drugiego dnia od ustania szczególnych okoliczności (obłożna choroba).

Ale to nie koniec. Jeśli pracownik planuje nieobecność w pracy z powodu choroby, na przykład w związku z zabiegiem, pobytem w szpitalu czy sanatorium, również powinien poinformować o tym pracodawcę. Brak takiej informacji wcześniej w niektórych przypadkach może skutkować upomnieniem lub naganą, a w skrajnych – nawet rozwiązaniem umowy o pracę.

A co z pensją na L4?

Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy

Wynagrodzenie chorobowe do 33. dnia roku kalendarzowego wypłaca pracodawca, a od 34. dnia ZUS wypłaca zasiłek chorobowy. Wyjątkiem są pracownicy po 50. roku życia, którym pracodawca wypłaca wynagrodzenie tylko przez pierwsze 14 dni choroby, a od 15. dnia ZUS.

Zgodnie z art. 92. Kodeksu Pracy: „za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu”.

Podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone:

za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy albo

za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia.

Wyjątkiem są sytuacje gdy:

Zasiłek chorobowy związany jest z wypadkiem w drodze do i z pracy. Choroba przytrafiła się w trakcie ciąży. Zwolnienie lekarskie wynika z poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

W takich sytuacjach pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

Dłuższe zwolnienie lekarskie a zasiłek

Okres zasiłkowy, czyli maksymalny czas wypłaty wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego, wynosi 182 dni, a w przypadku ciąży lub gruźlicy – 270 dni.

Jeśli po upływie okresu zasiłkowego pracownik nadal jest niezdolny do pracy, lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych orzeka, czy dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Jeśli tak, ZUS przyznaje świadczenie rehabilitacyjne. Maksymalny czas pobierania zasiłku rehabilitacyjnego to 12 miesięcy.

Kiedy wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje?

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy z zasady przysługują pracownikowi podlegającemu ubezpieczeniu chorobowemu, ale z pewnymi wyjątkami.

Wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje gdy:

nie minął 30-dniowy okres wyczekiwania (czas, który musi upłynąć od zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego; w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia, na przykład na umowie-zlecenie, jest to 90 dni);

niezdolność do pracy powstała w czasie urlopu bezpłatnego, wychowawczego, tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności;

pracownik został odsunięty od pracy z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej, jeżeli nie podjął proponowanej innej pracy, niezabronionej takim osobom, odpowiadającej kwalifikacjom zawodowym lub taką, którą może wykonywać po uprzednim przeszkoleniu;

niezdolność do pracy była wynikiem umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez tego pracownika, co stwierdzono prawomocnym orzeczeniem sądu;

niezdolność do pracy spowodowało nadużycie alkoholu, wówczas świadczenie nie przysługuje za pierwsze 5 dni niezdolności;

pracownik w okresie zwolnienia wykonuje inną pracę zarobkową albo wykorzystuje zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia, albo zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane.

Źródło: RadioZET/biznes.gov.pl