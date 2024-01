Wynagrodzenie minimalne 2024. Ile na rękę (netto) w 2024 roku?

Płaca minimalna określa wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi, który jest zatrudniony na umowę o pracę. Nierespektowanie przez firmę przepisów w tym zakresie jest traktowane jako poważne naruszenie praw pracowniczych i podlega karze grzywny.

Na wysokość tzw. najniższej krajowej nie wpływa staż pracy. Jest ona taka sama dla wszystkich pracowników etatowych. Jeżeli dana osoba świadczy pracę w niepełnym wymiarze godzin, to kwota ta ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Ile wynosi wynagrodzenie minimalne w 2024 roku?

Wynagrodzenie minimalne w 2024 r. Ile to brutto i netto?

Od 1 stycznia br. stycznia płaca minimalna w Polsce wzrosła z 3600 zł brutto do 4242 zł brutto. Według danych szacunkowych opublikowanych na portalu gov.pl liczba osób objętych podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę to 3,6 mln. Kolejna podwyżka tzw. najniższej krajowej planowana jest na lipiec tego roku. Wówczas wynagrodzenie minimalne wzrośnie do 4300 zł brutto.

Kwota netto, czyli ta, jaką pracownik otrzyma "na rękę" będzie jednak mniejsza ze względu na należny podatek dochodowy oraz konieczność odliczenia obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Od stycznia br. wyniesie zatem 3221,98 zł, a od 1 lipca pracownik zobaczy na koncie 3261,53 zł.

Minimalna stawka godzinowa 2024 – ile wynosi?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów jednocześnie ze wzrostem płacy minimalnej, od 2024 r. podwyższeniu uległa również minimalna stawka godzinowa dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Od stycznia jej wysokość to 27,70 zł brutto. W drugiej połowie 2024 roku należy spodziewać się kolejnego wzrostu. Od 1 lipca do 31 grudnia będzie ona wynosić bowiem 28,10 zł brutto.

Źródło: Radio ZET/gov.pl