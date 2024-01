Wynagrodzenie brutto to kwota naszej pensji przed odliczeniem podatków oraz składek zdrowotnych czy ubezpieczeniowych. W Polsce pensja brutto to wynagrodzenie netto plus składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne), a także zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wynagrodzenie netto to kwota, którą otrzymujemy na rękę, po odliczeniu podatków i składek.

Wynagrodzenie netto i brutto. Jak obliczyć wysokość pensji na rękę?

W przypadku zarobków do 2800 brutto należy odliczyć:

9,76% na ubezpieczenie emerytalne

1,5% na ubezpieczenie rentowe

2,45% na ubezpieczenie chorobowe

9% na ubezpieczenie zdrowotne

4,89% na zaliczkę na PIT

W przypadku zarobków 5000 zł brutto należy odliczyć:

9,76% na ubezpieczenie emerytalne

1,5% na ubezpieczenie rentowe

2,45% na ubezpieczenie chorobowe

9% na ubezpieczenie zdrowotne

6,26% na zaliczkę na PIT

W przypadku pracownika, który zarabia 10 000 zł brutto na podstawie umowy o pracę, należy odliczyć:

9,76% na ubezpieczenie emerytalne

1,5% na ubezpieczenie rentowe

2,45% na ubezpieczenie chorobowe

9% na ubezpieczenie zdrowotne

7,12% na zaliczkę na PIT

Wynagrodzenie brutto i netto w 2024 roku. Ile wynosi pensja minimalna?

Wynagrodzenie brutto w przypadku pensji minimalnej ustalonej na 2024 rok wynosi 4242 złote, a stawka godzina to 27,70 zł. To pierwsza podwyżka w tym roku, bo w lipcu czeka nas kolejna. Minimalna pensja wyniesie po podniesieniu 4300 zł, a minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 28,10 zł.

Zmiana w wysokości pensji wynika z decyzji rządu i ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Jeżeli prognozowany na następny rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi co najmniej 105 proc., ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia i od 1 lipca.

Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2024 r., (4242 zł), oznacza wzrost o 752 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 stycznia 2023 r. (3490 zł), czyli o 21,5 proc. Podwyższenie płacy minimalnej od 1 lipca 2024 r. do 4300 zł oznacza z kolei wzrost o 700 zł w stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 r. (3600 zł), czyli o 19,4 proc. Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2024 r., (27,70 zł), oznacza wzrost o 4,9 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 stycznia 2023 r., czyli o 21,5 proc. Z kolei podwyższenie minimalnej stawki godzinowej od 1 lipca 2024 r. do 28,10 zł oznacza wzrost o 4,6 zł w stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 r., czyli o 19,5 proc.

Źródło: Radio ZET/Interview.me/PAP