Wyniki wyborów mogą przesądzić o losach złotego. „Istnieje zagrożenie”

Wybory parlamentarne nie pozostaną bez wpływu na kurs złotego, a rynki błyskawicznie reagują na politykę, co pokazał przykład pierwszej od dłuższego czasu obniżki stóp procentowych. Wówczas skala obniżki uderzyła w złotego, a inne waluty umocniły się. Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl, przedstawił możliwe powyborcze scenariusze.

Wybory parlamentarne odbiją się na kursie złotego? Oto możliwe opcje

„Niedzielne wybory parlamentarne są zagrożeniem dla złotego” – czytamy w komentarzu Bartosza Sawickiego. Większość sondaży wyborczych wskazuje na przewagę Prawa i Sprawiedliwości nad konkurentami. W razie utrzymania władzy przez partię rządzącą i zdobycia przez PiS większości w Sejmie, mielibyśmy do czynienia „ z pozytywną krótkoterminową reakcję rynków związaną z wyparowaniem przedwyborczej niepewności”.

- Takie rozstrzygnięcie to jednocześnie utrzymanie luźnej polityki fiskalnej dopełniającej łagodną, nawet na tle innych gospodarek wschodzących, politykę pieniężną Narodowego Banku Polskiego – skomentował Bartosz Sawicki. W dłuższym okresie jednak mielibyśmy do czynienia z „ryzykiem stopniowej erozji fundamentów gospodarki i trudności w sprowadzeniu inflacji do celu NBP”.

Zdaniem eksperta nasza waluta byłaby w większym stopniu narażona na zawirowania, gdyby partia, która zwycięży, miała szukać koalicjanta. - Nawet w takim przypadku EUR/PLN nie powinien jednak trwale osłabić się o więcej niż 2 proc. i przekroczyć 4,65. Za najbardziej jaskrawy przykład może posłużyć reakcja rynku na brytyjskie wybory z 2017 r., gdy Torysi ponieśli klęskę w przedterminowych wyborach, do których sami parli na bazie korzystnych sondaży. Premier Theresa May, zamiast zwiększyć poparcie dla swojego gabinetu, musiała jednak szukać trudnego partnera w północnoirlandzkiej Demokratycznej Partii Unionistycznej, na co funt zareagował ostrą przeceną – przypomniał Bartosz Sawicki.

Pozytywnym zaskoczeniem dla złotego byłaby wygrana opozycji. Dlaczego? Dla inwestorów jest to nadzieja na nowe otwarcie. Polska miałaby wówczas większe szanse na odblokowanie finansowania dla Krajowego Planu Odbudowy i poprawę stosunków na arenie międzynarodowej. Zdaniem eksperta polityka fiskalna po wygranej opozycji z czasem poszłaby jednak w bardziej restrykcyjnym kierunku.