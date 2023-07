Wypłata 14. emerytury. ZUS zabrał głos w sprawie terminów

Czternastka na mocy ustawy o kolejnym dodatkowym świadczeniu dla seniorów ma być wprowadzona na stałe i wypłacana co roku. Kiedy ekstra pieniądze trafią do seniorów w bieżącym roku? Wszystko w rękach Rady Ministrów.

ZUS zabrał głos ws. 14-stek. Terminy wypłat według rozporządzenia

- Do tej pory nie ma konkretnych informacji dotyczących terminu wypłaty 14. Nie wiemy – dopóki nie będzie stosownego rozporządzenia – jaki w tym roku ten termin będzie – mówiła Iwona Kowalska –Matis, Rzecznik Regionalny ZUS w województwie dolnośląskim. W ustawie czytamy bowiem, że decyzja o terminie wypłaty świadczenia podejmowana będzie według uznania rządu.

„Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, miesiąc wypłaty dodatkowego świadczenia w danym roku, mając na względzie możliwości techniczne i organizacyjne wypłaty dodatkowego świadczenia przez organy emerytalno-rentowe” – czytamy w art. 6 ustawy wprowadzającej do systemu 14-stki na stałe.

Znamy jednak próg dochodowy, jaki będzie obowiązywał przy wypłatach. Dodatkowe świadczenia nie trafią bowiem do wszystkich seniorów, lecz jedynie do tych, którzy pobierają najniższe emerytury. Czekająca na podpis prezydenta ustawa zakłada, że świadczenie będzie wynosiło co najmniej równowartość minimalnej emerytury – w bieżącym roku 1588,44 zł brutto. Po przekroczeniu kryterium dochodowego w wysokości 2900 zł obowiązywał będzie mechanizm „złotówka za złotówkę”.

W projekcie ustawy zaproponowano, by kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosiła co najmniej 50 zł. Czternastka jak dotychczas będzie wolna od potrąceń i egzekucji.

