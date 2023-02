Wypłaty 13. emerytury przyspieszone. ZUS podał daty

13. emerytura pomoże złagodzić skutki wysokiej inflacji – GUS wyliczył, że świadczenia wypłacane seniorom straciły w 2022 roku na realnej wartości 4,7 procent. Wysokość „trzynastki” może jednak być dla beneficjentów rozczarowaniem: mimo wysokiej waloryzacji (o 250 zł) wypłata na rękę może wzrosnąć w porównaniu do ubiegłego roku o jedyne 37 zł. Resztę w postaci zaliczki na podatek PIT zabierze państwo – w tym roku „nie ma planów” na zwolnienie 13. i 14. emerytury z podatku dochodowego. Pocieszeniem dla części seniorów może być to, że otrzymają „trzynastkę” nieco wcześniej, niż wynika z harmonogramu wypłat.

13. emerytura przyspieszona. Daty wypłat z ZUS

- Rząd będzie pokazywał, że w historii waloryzacja nie była tak wysoka, z czym nie sposób się nie zgodzić, wcześniej to było 1,2 czy 4 procent, no ale też inflacja była niższa. Emeryci woleliby waloryzację na poziomie 5 procent, ale jednocześnie mieć inflację na poziomie 2-3 procent – stwierdził w podcaście „Biznes. Między wierszami” Oskar Sobolewski. Ekspert ocenił, że nawet zachwalana przez rząd „rekordowa” waloryzacja nie wystarczy, żeby zapewnić utrzymanie poziomu życia emerytów.

Dodatkowo dla dużej części seniorów podwyżka „trzynastki” będzie symboliczna. Świadczenie wypłacane w wysokości emerytury minimalnej wzrosło co prawda o 250 zł brutto, z 1338,44 zł brutto w 2022 do 1588,44 zł brutto obecnie, jednak po naliczeniu podatku seniorom z emeryturą podstawową wyższą niż 2500 zł na rękę – czyli netto, po uwzględnieniu podatku – wypłacone zostanie tylko 36,88 zł więcej, niż rok wcześniej.

Wypłaty za to zaczną się wcześniej – pierwsi seniorzy otrzymają „trzynastki” już w marcu 2023 roku. Pieniądze trafią wtedy do emerytów, którzy środki z ZUS powinni otrzymać 1 kwietnia – w bieżącym roku to sobota.

– ZUS wypłaci trzynastki wraz ze świadczeniem przysługującym za kwiecień. Niektórzy emeryci i renciści swoją trzynastkę otrzymają nieco wcześniej, ponieważ pierwszy termin płatności (1 kwietnia) przypada w weekend – wyjaśniła „Faktowi” prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Wcześniejszą wypłatę emerytury i „trzynastki” dostaną też seniorzy, którzy według harmonogramu powinni otrzymać pieniądze z ZUS 10 kwietnia. W 2023 roku w ten dzień wypada Lany Poniedziałek, środki zostaną więc wypłacone jeszcze przed Wielkanocą.

RadioZET.pl/Fakt