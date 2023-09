Wypłaty 14. emerytury. Ważne oświadczenie prezes ZUS

14. emerytura 2023 to 2650 zł brutto uszczuplone o składkę zdrowotną, podatek dochodowy oraz kwotę pomniejszenia zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” w przypadku beneficjentów, których świadczenie podstawowe przekracza 2900 zł brutto. W rezultacie wypłaty „czternastki” wahały się między 2202,5 zł netto a 39,5 zł netto. ZUS powiadomił, że osoby uprawnione otrzymały już pieniądze.

14. emerytura wypłacona. ZUS przekazał 17,5 mld zł

- Ten, kto ma najniższą emeryturę, 1588,44 zł, i dostanie dodatkowe 2650 zł brutto, otrzyma „czternastkę” na poziomie 2202,5 zł. Osoby ze świadczeniem przekraczającym 2500 zł brutto miesięcznie muszą liczyć się z tym, że od całej „czternastki” zapłacą pełną zaliczkę na podatek dochodowy. Seniorzy ze świadczeniem 2900 zł brutto otrzymają w związku z tym 2093,5 zł. Wynika to stąd, że od kwoty brutto trzeba pobrać nieco ponad 500 zł, a więc zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. To, ile każdy uprawniony do „czternastki” faktycznie otrzyma, musi sobie policzyć, uwzględniając zarówno to, jakie ma dziś świadczenie, ile zapłaci od tego podatki i ile składki zdrowotnej. To będą bardzo indywidualne wyliczenia – wyjaśnił w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

- Dodatkowe świadczenie z ZUS otrzymało kilka mln osób. Zakład zrealizował wypłatę świadczenia zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wszystkie 14. emerytury zostały wypłacone na czas. Wszystko przebiegło sprawnie - podkreśliła prof. Uścińska. Około 80 proc. emerytów i rencistów pobiera swoje świadczenia, w tym 14. emeryturę, na konto w banku - dodała szefowa ZUS.

Jak przypomniała, dodatkowe świadczenie otrzymały osoby, które na ostatni dzień sierpnia mają prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z ZUS. Można otrzymać tylko jedną czternastkę, a w przypadku renty rodzinnej, kwota czternastki jest podzielona między wszystkich uprawnionych po równo.

Czternastki nie otrzymały osoby ze świadczeniem zawieszonym na dzień badania prawa do niej, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Czternastka jest wolna od wszelkich innych potrąceń, np. od zajęć komorniczych. Nie wlicza się także do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy o 500 plus dla niesamodzielnych.