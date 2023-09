Wypłaty 14. emerytury. ZUS: 80 proc. seniorów nie pobrało gotówki

14. emerytura trafiła już do niemal wszystkich beneficjetów. 25 września do rąk emerytów trafi ostatnia transza kolejnego dodatkowego świadczenia. ZUS podał, że w większości przypadków taki transfer odbywa się przelewem na konto.

14. emerytura przelewem na konto. Seniorzy rezygnują z gotówki

Około 80 proc. emerytów i rencistów pobiera swoje świadczenia, w tym 14. emeryturę, na konto w banku - wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. - Tzw. wskaźnik ubankowienia emerytów cały czas rośnie i obecnie wynosi 80,6 proc. - podała szefowa ZUS prof. Gertruda Uścińska.

- Coraz więcej spośród 6,4 mln emerytów otrzymuje swoje świadczenie na konto bankowe. Tzw. wskaźnik ubankowienia emerytów cały czas rośnie. Równie wysoki, bo 79,6 proc., jest udział świadczeń krótkoterminowych (zasiłków) wypłacanych na rachunki bankowe - dodała szefowa ZUS.

Do końca września wszyscy uprawnieni seniorzy otrzymają czternastkę. Czternasta emerytura w wysokości 2650 zł brutto jest wypłacana osobom, które pobierają świadczenia do 2900 zł brutto. Powyżej 2900 zł brutto działa zasada złotówka za złotówkę.

Aby uzyskać prawo do dodatkowego świadczenia, musi ono wynosić co najmniej 50 zł. Oznacza to, że czternastka przysługuje, gdy emerytura lub renta nie przekracza 5500 zł brutto.