Wypłaty 800 plus jednak nie od stycznia. Niespodzianka w rządowym projekcie ustawy

800 plus ma zostać uchwalone jeszcze w tej kadencji Sejm – zapowiedział rząd. Czasu jest wbrew pozorom niewiele, a terminy mocno gonią. W RCL opublikowany został projekt nowelizacji ustawy, który ma trafić teraz do konsultacji społecznych. - Rozpoczynamy ścieżkę legislacyjną. Program 800 plus do okresu wyborów program zostanie przyjęty - zapowiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

800 plus. Rząd pokazał nowelizację ustawy

Zgodnie z zapowiedziami najważniejszą zmianą wprowadzaną przez nowelizację jest podniesienie wysokości świadczenia wychowawczego od 1 stycznia 2024 z 500 zł do 800 zł. Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

Wypłata świadczenia wychowawczego w nowej wysokości ma nastąpić do 29 lutego 2024 roku z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 roku. Oznacza to, że zgodnie z założeniami projekt ustawy w styczniu, mimo teoretycznego podniesienia 500 plus do 800 plus, dostaną do ręki tylko 500 zł. W lutym za to będą mogli liczyć aż na 1100 zł na dziecko: 800 plus za ten miesiąc powiększone o zaległe 300 zł za styczeń.

„Nowa wysokość świadczenia wychowawczego będzie obowiązywała od 1 stycznia 2024 r. Jednocześnie uwzględniając skalę programu Rodzina 500 plus i bardzo dużą liczbę jego świadczeniobiorców, zachodzi konieczność wprowadzania regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw. W związku z tym proponuje się wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą, wypłata przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przysługującego świadczenia wychowawczego w nowej wysokości 800 zł miesięcznie będzie mogła nastąpić nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2024 r. Oczywiście w miarę możliwości organizacyjnych ZUS dołoży wszelkich starań aby wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej kwocie 800 zł dokonywane były na bieżąco, tj. począwszy od świadczenia przysługującego za styczeń 2024 r. dokonanej w styczniu 2024 r.” - zapisano w uzasadnieniu do projektu.

Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka do ukończenia przez nie 18. roku życia. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.

Na pytanie o to, jakie rozwiązanie wspomagające rodziny jest najlepsze, 65,7 procent badanych odpowiedziało, że podnoszenie kwoty wolnej od podatku, zaś 61,5 procent, że ulga podatkowa na dzieci. Na trzecim miejscu (26,9 procent) znalazł się waloryzowany program 500 plus, rozszerzony także na dzieci powyżej 18 lat do czasu zakończenia przez nie nauki, maksymalnie do 26 roku życia. 23 procent badanych jako najlepsze rozwiązanie wskazało waloryzowany program 500 plus - wynika z badania przeprowadzonego dla „Rzeczpospolitej”.

RadioZET.pl/PAP