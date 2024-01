Wypłaty 800 plus. Ważny komunikat ZUS do rodziców

800 plus ruszyło 1 stycznia 2024 roku. Na wypłaty wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie trzeba było czekać do końca lutego: pierwsza transza trafiła do beneficjentów już pod koniec grudnia 2023. Pieniądze zostały wypłacone wcześniej, gdyż zwyczajowy termin przelewów wypadł w dzień wolny od pracy. Szefowa ZUS poinformowała, jak wypłaty będą przebiegać dalej.

800 plus. ZUS podał daty wypłat

- Łącznie w czterech terminach stycznia wypłacimy świadczeń 800 plus w kwocie 2 mld 253 mln zł – zapowiedziała szefowa ZUS, odnosząc się do pierwszych podwyższonych wypłat. Rodzice będą otrzymywać pieniądze także w kolejnych terminach w tym miesiącu.

Oglądaj

Pierwsze świadczenia w wysokości 800 zł wpłynęły na rachunki bankowe już pod koniec grudnia 2023 roku. Do rodziców trafiło wówczas ok. 568 mln zł. - W środę 3 stycznia wypłacono 562 mln zł. 4 stycznia zaplanowano przelewy na łączną kwotę 561 mln zł, a 8 stycznia do rodziców trafi 561 mln zł – przekazała PAP prezes ZUS.

1 stycznia 2024 świadczenie wychowawcze 500 plus wzrosło do 800 zł. Zmiana nastąpiła z urzędu, nie trzeba składać żadnego wniosku. Rodzice otrzymają wypłaty w tych samych terminach co dotychczas. Świadczenie wypłacane jest zwykle w następujących terminach: 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dnia każdego miesiąca. Jeśli termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, beneficjenci otrzymują zwykle pieniądze z wyprzedzeniem.

ZUS wyliczył, że podwyżka 500 plus to dodatkowy zastrzyk gotówki dla rodzin z dziećmi. Dla rodziców i opiekunów oznacza to, że na ich konta będzie wpływać rocznie o 3600 zł więcej środków przeznaczonych na utrzymanie dziecka. Przy dwójce dzieci jest to 7200 zł, a trójce – 10 800 zł w skali roku. Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Przyjmowaniem wniosków o świadczenie wychowawcze, ich rozpatrywaniem, przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć tylko drogą elektroniczną przez internet, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy. Według rządowych szacunków w 2024 roku do 800 plus będzie uprawnionych 6,6 mln dzieci.

Źródło: Radio ZET/ZUS/PAP