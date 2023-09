Wypłaty dla 1,5 mln osób. ZUS podał termin

Czternasta emerytura do 15 września, licząc od początku miesiąca, trafi do ok 5 mln seniorów – przekazał ZUS w komunikacie cytowanym przez PAP. Ze wspólnej kasy do piątku ucieknie 10,5 mld zł.

Terminy wypłat 14. emerytury

W najbliższych dniach ruszą ostatnie trzy transze wypłat czternastek. Najbliższe terminy przelewów z ZUS to 15, 20 i 25 września. 14. emerytura w pełnej wysokości wynosi 2650 zł brutto, co daje 2200 zł na rękę.

Wypłata 14. emerytury jest kontynuowana. Wszystko przebiega zgodnie z planem. Po piątkowych przelewach kwota wypłaconych świadczenia wzrośnie do około 10,5 mld złotych - prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska.

14-stka trafi łącznie do 8,8 mln beneficjentów. Nie każdy jednak otrzyma pełne 2650 zł brutto. Świadczenie w najwyższej wysokości trafi do osób, które nie pobierają emerytury wyższej niż 2900 zł brutto. Po przekroczeniu tej kwoty działać będzie zasada złotówka za złotówkę, przy czym najniższa czternastka wyniesie 50 zł. Oznacza to, że "czternastka" przysługuje, gdy emerytura lub renta nie przekracza 5500 zł brutto.

Co istotne, ze świadczenia zostanie pobrana składka zdrowotna w wysokości 9 proc. oraz zaliczka na PIT.