Wyrok TSUE to nie wszystko. Banki mogą spodziewać się kontroli

Frankowicze 15 czerwca 2023 wygrali przed unijnym trybunałem. TSUE uznał bowiem, że w razie nieważności umowy kredytowej banki nie mogą żądać od klientów wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Takie roszczenia mogą mieć jednak kredytobiorcy, jeśli prawo krajowe na to zezwala. Bankowcy potencjalne straty szacują na 100 mld zł, ale to nie wszystko. Lewica zapowiedziała wniosek do NIK o kontrolę w Komisji Nadzoru Finansowego, a także wniosek do UOKiK o kontrolę umów kredytowych banków z kredytobiorcami.

Sprawa frankowiczów. Możliwe kontrole NIK i UOKiK

- Wyrok TSUE potwierdza, że banki w Polsce nadużywały swojej pozycji wobec klientów, kredytobiorców, że stosowały nieuczciwe praktyki w odniesieniu do jednej konkretnej grupy, kredytobiorców frankowych" – powiedział poseł Adrian Zandberg.

Jak ocenił, banki "znalazły się w nieciekawej sytuacji na własne życzenie". - To banki wcisnęły klientom umowy, które miały co do zasady nieuczciwy charakter. To banki nie chciały tych umów przewalutować na uczciwych zasadach - mówił.

To był problem systemowy. Mamy poważne podejrzenie, że to, co dotknęło jedną grupę kredytobiorców, dotyczy także innych. W związku z tym Koalicyjny Klub Lewicy podejmie działania w sprawie nie tylko kredytobiorców frankowych, ale szerzej - grup kredytobiorców, którzy mogą być narażeni na nieuczciwe praktyki Adrian Zandberg

Skalę problemu w podcaście „Biznes. Między Wierszami” nakreśliła także mec. Karolina Pilawska z kancelarii Pilawska Zorski Adwokaci. Zdaniem naszej rozmówczyni nawet złotówkowicze coraz częściej – w ślad za frankowiczami- chcą sprawdzenia swoich umów kredytowych i rozważają pozwy.

Posłowie Lewicy pytali podczas konferencji prasowej: „co przez te lata robiła Komisja Nadzoru Finansowego”. Zgodnie z deklaracją polityków Lewica złoży dwa wnioski - pierwszy z nich do prezesa UOKiK "z prośbą o przeglądową kontrolę umów kredytowych, złotówkowych, zwartych na podstawie zmiennych stóp procentowych, by sprawdzić, czy rzeczywiście były zgodne z prawem, i czy były po prostu uczciwe".

Drugi wniosek do Najwyższej Izby Kontroli ma na celu sprawdzenie działań KNF. - Czy rzeczywiście KNF dopełnił wszystkich procesów i czy nie doprowadził swoją bezczynnością do trudnej sytuacji dla całego sektora bankowego – mówili posłowie.

