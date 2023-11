Wyrównania dla prawie 100 tys. osób. Jest stanowisko ZUS

ZUS odniósł się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ws. czerwcowych emerytów. Sprawa dotyczyła osób, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019. Miesiąc przejścia na emeryturę decydował wówczas o tym, czy świadczeniobiorca załapie się na waloryzacje kwartalne, czy tylko roczną. Ci, którzy przeszli na emeryturę w czerwcu mogli liczyć jedynie na tę ostatnią, przez co ich świadczenia były niższe nawet o kilkaset złotych.

Rekompensaty dla seniorów. ZUS informuje o wypłatach

Trybunał Konstytucyjny uznał, że sposób naliczania emerytur był we wspomnianych latach niezgodny z konstytucją. Przepisy najpierw zmieniono w pandemii w 2020 roku, kiedy to jako tymczasowe rozwiązanie uznano, że czerwcowi emeryci będą rozliczani tak, jakby przeszli na emeryturę w maju lub lipcu.

W 2021 roku przepisy trwale zmieniono na korzyść seniorów, jednak ustawodawca nie uwzględnił tych, którzy już zdążyli przejść na emeryturę. Nowe przepisy dotyczą bowiem „nowych” emerytów.

Sprawa ostatecznie została zatem zamknięta przed Trybunałem Konstytucyjnym, zaś pokrzywdzeni przez system seniorzy mają nadzieję na rekompensaty.

Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski w komentarzu dla PAP przekazał, że koszt przeliczenia świadczeń osobom, które przechodziły na emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019, wyniósłby ok. 260–280 mln zł rocznie. Z kolei koszt wyrównań może wynieść nawet ok. 1,6 mld zł.

Takie rekompensaty może otrzymać 97,3 tys. osób.

- Zwracaliśmy uwagę na ten temat od kilku lat. Dzięki naszej inicjatywie od 2020 roku udało się wyeliminować ten problem. Wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym w przypadku przyznawania emerytury w czerwcu jej wysokość ustala się analogicznie jak w maju, o ile takie rozwiązanie jest korzystniejsze dla ubezpieczonego – podkreślił Żebrowski.

Przedstawiciel ZUS dodał, że w urzędach doradzano ubezpieczonym, aby, jeśli to możliwe, nie przechodzili na emeryturę w czerwcu, lecz poczekali przynajmniej do lipca. - Nasze działania przynosiły efekty, ponieważ udało się znacznie ograniczyć skalę przechodzenia na emeryturę w tym miesiącu. Na przykład w latach 2018–2019 liczba osób, które przeszły na emeryturę w czerwcu, stanowiła ok. 1 proc. ogółu przyznanych w danym roku emerytur – dodał rzecznik.

