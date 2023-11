„Wyrównanie 500 plus do 800 zł”. ZUS rozwiewa wątpliwości

500 plus wzrośnie do kwoty 800 zł od 1 stycznia 2024 roku. Zmiana wysokości świadczenia nie będzie wymagała od beneficjentów składania dodatkowych wniosków. W sieci tymczasem pojawiły się fałszywe dokumenty, które sugerują, jakoby rodzice mogliby otrzymać wyrównanie świadczenia do kwoty 800 złotych.

Fałszywy wniosek o wyrównanie 500 plus. ZUS ostrzega

„ZUS stanowczo dementuje pogłoski o przelewanych na konta dodatkowych pieniądzach” – czytamy w komunikacie. W sieci pojawiła się bowiem informacja o rzekomych wyrównanych 500 plus do kwoty 800 zł od sierpnia br. do 31 grudnia. – To zwykły fake news – zapewniła Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

– Przychodzą do nas klienci, którzy chcą w tej sprawie złożyć udostępniany w mediach społecznościowych wniosek (druk WYR.8P). Wniosek jest nieprawdziwy. Zapewniam, że my żadnego wyrównania nie wypłacamy – dodała. Rzeczniczka udostępniła powielane w sieci fałszywe komunikaty. Oto ich przykłady:

fot.

fot.

W komunikacie ZUS wyjaśniono, że do końca br. kwota 500 plus nie zmienia się. Od 1 stycznia kwota świadczenia automatycznie wzrośnie do 800 zł, bez konieczności składania wniosków. Dodatkowo, beneficjenci świadczenia informacje o podwyżce dostaną także na skrzynkę na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Wniosek o 500 plus. Kto powinien go złożyć?

Rzeczniczka wyjaśniła, że co do zasady, prawo do 500 plus ustalane jest na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Aby świadczenie było wypłacane w sposób ciągły, rodzic musiał złożyć wniosek do końca czerwca 2023 r.

„Jeśli spóźnił się i przekazał dokumenty po 30 czerwca, to świadczenie otrzyma już tylko od miesiąca złożenia wniosku. Wyjątek stanowią rodzice nowo narodzonych dzieci. Oni mają 3 miesiące na złożenie wniosku. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin swojej pociechy, to otrzymają świadczenie z wyrównaniem” – czytamy w komunikacie.

Trzymiesięczny okres na złożenie wniosku dotyczy także opiekunów dzieci przysposobionych. ZUS dodał, że wnioski na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca, będzie można składać od lutego za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia, czy bankowości elektronicznej banków lub SKOK, które współpracują z ZUS.

Źródło: Radio ZET/ZUS