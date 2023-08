Wysoka wygrana w Eurojackpot. Polak zgarnął fortunę

Wyniki Eurojackpot z 25 sierpnia to: 2, 5, 11, 27, 38 oraz 10, 12. Piątkowe losowanie przyniosło dwie wygrane drugiego stopnia (5+1) w Norwegii, jedną na Węgrzech oraz jedną w Polsce. W naszym kraju szczęśliwy okazał się punkt Lotto zlokalizowany przy ulicy Henryka Sienkiewicza 3 w Nieszawie w województwie kujawsko-pomorskim. Gracz zawarł tam zakład metodą chybił trafił.

Jak grać w Eurojackpot?

W grze Eurojackpot bierze udział 18 państw europejskich, w tym Polska. Gracze typują 5 z 50 liczb oraz 2 z 12 liczb. Koszt jednego zakładu to 12,5 zł. W grze występuje aż 12 stopni wygranych. Losowania odbywają się we wtorki między godz. 20:15 a 21:00 i w piątki między godz. 20:00 a 21:00.

W puli na główną wygraną we wtorkowym (29.08) losowaniu Eurojackpot znajduje się 90 mln zł. Totalizator Sportowy przypomina także o jutrzejszym losowaniu Lotto – do wygrania jest aż 6 mln zł oraz gwarantowany 1 mln zł w Lotto Plus.