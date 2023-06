Wysokie wygrane w Polsce. Dwóch graczy trafiło "szóstki"

Wyniki Lotto z 10 czerwca to: 6, 29, 31, 40, 43, 48. Dzięki sobotnim wygranym w czerwcu 2023 roku padło już łącznie pięć "szóstek" (w tym jedna w Lotto Plus), a Polska liczy 1514 Lottomilionerów.

Kumulację Lotto rozbito w Swarzędzu i Obornikach Śląskich

Jedna z "szóstek" padła w kolekturze przy ulicy Granicznej 63/39 w Swarzędzu w województwie wielkopolskim. Jak pisze Totalizator Sportowy, to szósta główna wygrana odnotowana w tym mieście. Gracz zawarł trzy zakłady na chybił trafił, dzięki czemu rozbił kumulację.

W tym samym losowaniu szczęście dopisało także osobie, która zawarła trzy zakłady w punkcie Lotto przy ulicy Ofiar Katynia 12 w Obornikach Śląskich w województwie dolnośląskim. W tym przypadku gracz zaufał intuicji i samodzielnie wytypowała 6 z 49 liczb.

Jak grać w Lotto?

Aby zagrać w Lotto, należy wytypować 6 liczb z 49 – samodzielnie, na chybił trafił lub w sposób mieszany. Cena zakładu to 3 złote. Dopłacając złotówkę do zakładu możemy zagrać o 1 mln zł w Lotto Plus. Kolejne losowanie Lotto, w którym pula gwarantowana wynosi 2 mln zł, odbędzie się już we wtorek 13 czerwca. Z kolei w Eurojackpot do wygrania jest 440 mln zł.

RadioZET.pl