Wysyp śmieciówek w 2022 roku. ZUS podał najnowsze dane

ZUS odnotował 1,3 mln nowych umów o dzieło w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku. Ich liczba wzrosła o 6,5 proc. w porównaniu do tego samego okresu minionego roku. Z danych wynika, że pracodawcy coraz częściej proponują takie umowy także cudzoziemcom w Polsce.

Urząd zbiera dane o śmieciówkach, także tych zasadniczo zwolnionych ze składek, na mocy tarczy antykryzysowej z 2021 roku. Od tamtej pory płatnicy przekazują do ZUS formularze RUD, czyli informację o zawartych umowach. Z danych ZUS wynika, że statystyczny Polak na umowie o dzieło to mężczyzna po 30-stce.

- W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku przekazano do ZUS 853,6 tys. formularzy RUD, na których zgłoszono 1,27 mln umów o dzieło. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, odnotowano wzrost składanych formularzy RUD o 8 proc., a liczby zawieranych umów o dzieło o 6,5 proc - poinformowała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Dzięki rejestrowi wreszcie wiemy, ile w Polsce zawarto umów o dzieło, z kim oraz w jakich branżach. To nieocenione informacje dla państwa. Na pewno będą one pomocne do budowania polityki gospodarczej i tej związanej z rynkiem pracy

Gertruda Uścińska, ZUS