Wyższa emerytura dla kobiet z tego rocznika. Konieczny wniosek w lutym

Emerytury czeka w 2023 roku rekordowa nominalna podwyżka z powodu wynikającej z szalejącej inflacji – o ile dokładnie wzrośnie świadczenie danego seniora można sprawdzić korzystając z kalkulatora emerytury po waloryzacji. Przelew otrzymywany przez ZUS mogą także zwiększyć dodatkowo wybrane seniorki. Ekspert wyjaśnił jednak, że muszą się spieszyć ze złożeniem wniosku do Zakładu.

Ponowne przeliczenie emerytury. Możliwe podwyższenie świadczenia

Ponowne przeliczenie emerytury to opcja, która została mocno ograniczona przez obecny rząd. Seniorzy do tej pory mogli robić to raz na kwartał, teraz prawo to przysługuje im raz na rok. Dla części seniorek skorzystanie z tej opcji może zwiększyć emerytury. Bez tego zapewne będą stratne na waloryzacji – o tym, że będzie ona za niska, w podcaście „Biznes. Między wierszami” opowiedział Oskar Sobolewski, założyciel Debaty Emerytalnej.

Okno możliwości na podwyższenie emerytury otworzyło się dla części kobiet, które mają ukończone 60 lat, a na subkoncie w ZUS mają zapisaną sumę środków, która jest równa lub wyższa od dwudziestokrotności dodatku pielęgnacyjnego.

- Urząd przeliczy emerytury wszystkim kobietom, które przeszły na okresową emeryturę kapitałową w wieku 60 lat i ukończą w 2023 roku 67 lat – wyjaśnił w „Rzeczpospolitej” dr Tomasz Lasocki dodając, że dla wybranej grupy emerytek korzystniejsze będzie przyspieszenie tej operacji, żeby skorzystać z korzystniejszej tablicy dalszego trwania życia.

Dziennik uszczegółowił, że złożenie wniosku o ponowne przeliczenie emerytury jeszcze w lutym 2023 roku powinny poważnie rozważyć seniorki urodzone między 1 marca 1956 a 30 czerwca 1956. Obecne, korzystniejsze (ze względu na skrócenie statystycznej długości życia) tabele, będą stosowane wobec nich tylko do końca marca.

Po tym czasie zacznie obowiązywać nowa, uaktualniona tabela, która według oczekiwań ekspertów zacznie wskazywać na dłuższe średnie życie. Oznaczać to będzie niższe świadczenia przyznawane przez ZUS – mechanizm ich wyliczania w podcaście „Biznes. Między wierszami” przybliżył dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

RadioZET.pl/Rzeczpospolita