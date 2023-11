Dobrowolny ZUS i podwyższenie kwoty wolnej do 60 000 zł to pierwsze obietnice wyborcze, które zostały zapisane w projektach ustaw. Niespodzianką stało się to, że nie zostały one przygotowane przez ugrupowania tworzące przyszłą koalicję rządzącą, lecz przez pozostającą w opozycji Konfederację.

Obietnice KO i TD w ustawach Konfederacji. „Będziemy patrzeć na ręce”

Stanisław Tyszka, poseł Konfederacji, zapowiedział złożenie projektów staw po zainaugurowaniu obrad i złożeniu ślubowań poselskich.

- To jest ustawa o kwocie wolnej od podatku PIT w wysokości 60 tys. zł i ustawa o dobrowolnym ZUS dla przedsiębiorców. Chciałbym zauważyć, że to są postulaty, które prezentowała Konfederacja od wielu lat. Natomiast one zostały podchwycone w kampanii wyborczej odpowiednio przez PO i Trzecią Drogę – stwierdził Tyszka.

- PO obiecywała obywatelom 60 tys. kwoty wolnej od podatku, Trzecia Droga Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni obiecywała dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Widzimy już, że niestety zaczynają się z tych obietnic rakiem wycofywać. My będziemy w opozycji, będziemy patrzeć rządzącym na ręce – podkreślił poseł.

Dobrowolny ZUS, jak tłumaczyli w Radiu ZET przedstawiciele Trzeciej Drogi, rozumiany był jako możliwość wzięcia „wakacji ZUS-owskich”, a nie opcja całkowitego zaprzestania opłacania składek. Takie rozwiązanie miałoby chronić przede wszystkim mniejszych przedsiębiorców, dla których opłacanie zobowiązań wobec Zakładu stanowi większość miesięcznych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego do 60 000 zł to z kolei obietnica, którą podczas kampanii złożył Donald Tusk. Polski Ład w 2022 rok wprowadził kwotę wolną w wysokości 30 000 zł, wcześnie wynosiła ona zaledwie około 3000 zł rocznie.

Źródło: Radio ZET/PAP