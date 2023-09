Płaca minimalna wzrośnie w 2024 roku o 700 zł brutto, do poziomu 4300 zł brutto. Nie powinno to być problemem dla polskiej gospodarki – przyznał w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim Ryszard Petru, warszawski kandydat na posła Trzeciej Drogi. Wcześniej pojawiały się głosy, że szczególnie w biedniejszych regionach tak duża podwyżka płacy minimalnej może oznaczać problemy z utrzymaniem zatrudnienia wśród mniejszych przedsiębiorstw.

Wyższa płaca minimalna. „Będzie więcej maszyn i robotyzacji”

- Polska płaca minimalna na tle Europy jest jedną z niższych w stosunku do średniej płacy. Polski rząd „nadrabia” przez bardzo wysoką inflację relację płacy średniej do płacy minimalnej – oznajmił w audycji „Gość Radia ZET” Ryszard Petru.

Oglądaj

Za płacę minimalną pracuje w Polsce 3,6 mln osób. Gwałtownej jej podwyższenie może sprawić, że liczba ta jeszcze się zwiększy, gdyż zostaną nią objęci także ci, którzy dotychczas zarabiali na przykład 500 zł więcej od najniższego wynagrodzenia. Takie osoby otrzymają od stycznia podwyżkę do 4242 zł brutto, a od lipca do 4300 zł brutto.

- Najgorsze, co by było, to gdyby dominanta Polaków zarabiała płacę minimalną. Naszą polityką jest, żeby Polacy mieli wysokie zarobki, a płaca minimalna dotyczyła tylko tych, którzy naprawdę muszą ją otrzymać. A nie, żeby to było dominujące wynagrodzenie, tak jak dzisiaj jest to de facto w edukacji – stwierdził Ryszard Petru.

Ekonomista dodał, że nie sądzi, żeby podwyżka płacy minimalnej wpłynęła negatywnie na gospodarkę. Uściślił jednak przy tym, że może okazać się, że pogorszy się sytuacja pracujących – im więcej im się płaci, tym większe prawdopodobieństwo objęcia ich stanowisk automatyzacją.

- Przedsiębiorcy się do tego przyzwyczaili i im wyższa płaca minimalna, tym więcej będzie maszyn i robotyzacji – zauważył Ryszard Petru.